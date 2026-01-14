Ошибки, баги, вопросы - страница 1609

Новый комментарий
 
Slawa:
В пятёрке не получится.
Упс...
 
Karputov Vladimir:
Упс...
Что делать то :) У них в тп посоветовали убрать из советников проверку на заполненность. Но я так и не понял что это за параметр.
 
Danil Nesterov:
Что делать то :) У них в тп посоветовали убрать из советников проверку на заполненность. Но я так и не понял что это за параметр.
Откройте, пожалуйста, новую темы и там выложите открытый код советника.
 
Slawa:
Проверка производится. И если оказалось, что один из компонентов изменился, то производится перепосылка этого компонента тестерному агенту.
Но по факту советник использовал старую. Пришлось перезагрузить терминал и только после этого новая библиотека прочиталась. 
 

Не производится поиск импортируемой библиотеки EX4 в общей директории всех клиентских терминалов MetaTrader 4 (Common\MQL4\Libraries)

Из справочника MQL4. Раздел: Вызов импортируемых функций

Поиск импортируемой библиотеки EX4 производится в следующей последовательности:

1. ...

2. ...

3.Директория MQL4\Libraries в общей директории всех клиентских терминалов MetaTrader 4 (Common\MQL4\Libraries).

#import "Test.ex4"
    void f();
#import

//Test.mq4
#property library
void f() export {}


 
A100:

Не производится поиск импортируемой библиотеки EX4 в общей директории всех клиентских терминалов MetaTrader 4 (Common\MQL4\Libraries)

Из справочника MQL4. Раздел: Вызов импортируемых функций

Поиск импортируемой библиотеки EX4 производится в следующей последовательности:

1. ...

2. ...

3.Директория MQL4\Libraries в общей директории всех клиентских терминалов MetaTrader 4 (Common\MQL4\Libraries).


а в MQL5 пробовали? там работает?
 
coderex:
а в MQL5 пробовали? там работает?

Не работает, но там в этом нет необходимости, поскольку работает полностью квалифицированное имя - можно указать "свою" общую папку для загрузки библиотечных .ex5 для нескольких терминалов.

В MT4 раньше также можно было указать полностью квалифицированное имя, но с недавних пор это не работает. Сервис деск не заявку #1486288 не отвечает, какой-либо альтернативы для использования библиотечных .ex4 несколькими терминалами также не предоставлено

 
A100:

Не производится поиск импортируемой библиотеки EX4 в общей директории всех клиентских терминалов MetaTrader 4 (Common\MQL4\Libraries)

Из справочника MQL4. Раздел: Вызов импортируемых функций

Поиск импортируемой библиотеки EX4 производится в следующей последовательности:

1. ...

2. ...

3.Директория MQL4\Libraries в общей директории всех клиентских терминалов MetaTrader 4 (Common\MQL4\Libraries).


Могу ошибиться но с использованием "" библиотека и инклюдник ищутся в каталоге в котором находится советник или индикатор.
 
Vladimir Pastushak:
 библиотека ... ищутся в каталоге в котором находится советник или индикатор.

Это пункт 1. последовательности. Я же ссылаюсь на 3-ий пункт

https://www.mql5.com/ru/docs/runtime/imports

поcле слов: "Поиск импортируемой библиотеки EX5 производится в следующей последовательности..."

Документация по MQL5: Программы MQL5 / Вызов импортируемых функций
Документация по MQL5: Программы MQL5 / Вызов импортируемых функций
  • www.mql5.com
Программы MQL5 / Вызов импортируемых функций - справочник по языку алгоритмического/автоматического трейдинга для MetaTrader 5
 

Добрый день!

Вопрос по действию функции CopyBuffer - по какому количеству баров производится расчет индикатора, указатель на который передается в эту функцию - по количеству, указанному в этой функции, или по всем доступным барам?

Вопрос связан с тем, что после добавления большого количества индикаторов разных периодов (30 индикаторов Боллинджера разных периодов), загрузка данных стала заметно подтормаживать (до нескольких секунд), хотя по каждому индикатору копируется всего по 100 баров.

Сравнил загрузки данных для разного количества баров (10, 100, 1000) и разницы по времени загрузки не заметил.

1...160216031604160516061607160816091610161116121613161416151616...3695
Новый комментарий