Ошибки, баги, вопросы - страница 1609
В пятёрке не получится.
Упс...
Что делать то :) У них в тп посоветовали убрать из советников проверку на заполненность. Но я так и не понял что это за параметр.
Проверка производится. И если оказалось, что один из компонентов изменился, то производится перепосылка этого компонента тестерному агенту.
Не производится поиск импортируемой библиотеки EX4 в общей директории всех клиентских терминалов MetaTrader 4 (Common\MQL4\Libraries)
Из справочника MQL4. Раздел: Вызов импортируемых функций
Поиск импортируемой библиотеки EX4 производится в следующей последовательности:
1. ...
2. ...
3.Директория MQL4\Libraries в общей директории всех клиентских терминалов MetaTrader 4 (Common\MQL4\Libraries).
а в MQL5 пробовали? там работает?
Не работает, но там в этом нет необходимости, поскольку работает полностью квалифицированное имя - можно указать "свою" общую папку для загрузки библиотечных .ex5 для нескольких терминалов.
В MT4 раньше также можно было указать полностью квалифицированное имя, но с недавних пор это не работает. Сервис деск не заявку #1486288 не отвечает, какой-либо альтернативы для использования библиотечных .ex4 несколькими терминалами также не предоставлено
библиотека ... ищутся в каталоге в котором находится советник или индикатор.
Это пункт 1. последовательности. Я же ссылаюсь на 3-ий пункт
https://www.mql5.com/ru/docs/runtime/imports
поcле слов: "Поиск импортируемой библиотеки EX5 производится в следующей последовательности..."
Добрый день!
Вопрос по действию функции CopyBuffer - по какому количеству баров производится расчет индикатора, указатель на который передается в эту функцию - по количеству, указанному в этой функции, или по всем доступным барам?
Вопрос связан с тем, что после добавления большого количества индикаторов разных периодов (30 индикаторов Боллинджера разных периодов), загрузка данных стала заметно подтормаживать (до нескольких секунд), хотя по каждому индикатору копируется всего по 100 баров.
Сравнил загрузки данных для разного количества баров (10, 100, 1000) и разницы по времени загрузки не заметил.