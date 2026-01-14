Ошибки, баги, вопросы - страница 1608

Новый комментарий
 

что за прикол у меня не находит определение для POSITION_COMMISSION даже синим не подсвечивается?  (5.00 1340)

 
Karputov Vladimir:

Какой билд терминала? Если в этом-же терминале подключится к другому торговому серверу (Вы вообще знаете, что из одного терминала можно подключаться к любому торговому серверу?)- как будут себя вести советники?

Вставьте сюда скриншот тестере стратегий, вкладка "Настройки". Посмотрим, что там за настройки. 

Я подключался с терминала от другой компании в котором у меня все советники работают. После ввода учетных данных от бкс и запуска любого советника в тестере стратегий сделки осуществлятся перестали.  Билд у бкс 1340

 

 
Danil Nesterov:

Я подключался с терминала от другой компании в котором у меня все советники работают. После ввода учетных данных от бкс и запуска любого советника в тестере стратегий сделки осуществлятся перестали.  Билд у бкс 1340

 

Проверьте разрешения на торговлю:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                      IsTrade.mq5 |
//|                              Copyright © 2015, Vladimir Karputov |
//|                                           http://wmua.ru/slesar/ |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright © 2015, Vladimir Karputov"
#property link      "http://wmua.ru/slesar/"
#property version   "1.00"
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//---
   if(!TerminalInfoInteger(TERMINAL_TRADE_ALLOWED))
      Alert("Проверьте в настройках терминала разрешение на автоматическую торговлю!");
   else
     {
      if(!MQLInfoInteger(MQL_TRADE_ALLOWED))
         Alert("Автоматическая торговля запрещена в свойствах программы для ",__FILE__);
     }

   if(!AccountInfoInteger(ACCOUNT_TRADE_EXPERT))
      Alert("Автоматическая торговля запрещена для счета ",AccountInfoInteger(ACCOUNT_LOGIN),
            " на стороне торгового сервера");

   if(!AccountInfoInteger(ACCOUNT_TRADE_ALLOWED))
      Comment("Торговля запрещена для счета ",AccountInfoInteger(ACCOUNT_LOGIN),
              ".\n Возможно, подключение к торговому счету произведено по инвест паролю.",
              "\n Проверьте журнал терминала, есть ли там такая запись:",
              "\n\'",AccountInfoInteger(ACCOUNT_LOGIN),"\': trading has been disabled - investor mode.");

  }
//+------------------------------------------------------------------+
Файлы:
IsTrade.mq5  2 kb
 
Karputov Vladimir:

Проверьте разрешения на торговлю:

Запустил скрипт. Алертов не было.

 

 
Danil Nesterov:

Запустил скрипт. Алертов не было.

 

В тестере пробовали поставить USD вместо рублей?
 
Karputov Vladimir:
В тестере пробовали поставить USD вместо рублей?
Нет не пробовал. Не совсем правда понял как это сделать. Подскажите?
 

В тестере советник при первом запуске теста грузит в память библиотеку *.ex5 и при последующих тестах использует уже загруженную в память библиотеку, да же если библиотека изменилась, то советник использует старую, ту что находится в памяти.

Думаю тестер должен делать проверку, не изменилась ли библиотека... 

 
Vladimir Pastushak:

Не понял, хочу уточнить Timeframes(OBJ_NO_PERIODS) может изменить порядок отрисовки объектов ?

В моем случае порядок   картинка А  картинка Б Картинка В

С применение  OBJ_ALL_PERIODS порядок можно изменить на любой другой ? Б В А  ????

Когда делается невидимость объекта для всех таймфреймов (по крайней мере для того таймфрейма, который сейчас у графика), объект удаляется из списка отрисовки.

Когда восстанавливается видимость объекта для рабочего таймфрейма (в нашем случае для всех таймфреймов), объект добавляется в конец списка отрисовки.

Чтобы поменять порядок отрисовки трёх объектов, сначала отключите у всех трёх объектов видимость (неважно в каком порядке). Потом включайте видимость у объектов в нужном Вам порядке - первый объект будет в самом низу, второй объект - посередине, третий объект - наверху.

 
Andrey Dik:

В тестере советник при первом запуске теста грузит в память библиотеку *.ex5 и при последующих тестах использует уже загруженную в память библиотеку, да же если библиотека изменилась, то советник использует старую, ту что находится в памяти.

Думаю тестер должен делать проверку, не изменилась ли библиотека... 

Проверка производится. И если оказалось, что один из компонентов изменился, то производится перепосылка этого компонента тестерному агенту.
 
Karputov Vladimir:
В тестере пробовали поставить USD вместо рублей?
В пятёрке не получится.
1...160116021603160416051606160716081609161016111612161316141615...3695
Новый комментарий