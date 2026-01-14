Ошибки, баги, вопросы - страница 1608
что за прикол у меня не находит определение для POSITION_COMMISSION даже синим не подсвечивается? (5.00 1340)
Какой билд терминала? Если в этом-же терминале подключится к другому торговому серверу (Вы вообще знаете, что из одного терминала можно подключаться к любому торговому серверу?)- как будут себя вести советники?
Вставьте сюда скриншот тестере стратегий, вкладка "Настройки". Посмотрим, что там за настройки.
Я подключался с терминала от другой компании в котором у меня все советники работают. После ввода учетных данных от бкс и запуска любого советника в тестере стратегий сделки осуществлятся перестали. Билд у бкс 1340
Проверьте разрешения на торговлю:
Запустил скрипт. Алертов не было.
В тестере пробовали поставить USD вместо рублей?
В тестере советник при первом запуске теста грузит в память библиотеку *.ex5 и при последующих тестах использует уже загруженную в память библиотеку, да же если библиотека изменилась, то советник использует старую, ту что находится в памяти.
Думаю тестер должен делать проверку, не изменилась ли библиотека...
Не понял, хочу уточнить Timeframes(OBJ_NO_PERIODS) может изменить порядок отрисовки объектов ?
В моем случае порядок картинка А картинка Б Картинка В
С применение OBJ_ALL_PERIODS порядок можно изменить на любой другой ? Б В А ????
Когда делается невидимость объекта для всех таймфреймов (по крайней мере для того таймфрейма, который сейчас у графика), объект удаляется из списка отрисовки.
Когда восстанавливается видимость объекта для рабочего таймфрейма (в нашем случае для всех таймфреймов), объект добавляется в конец списка отрисовки.
Чтобы поменять порядок отрисовки трёх объектов, сначала отключите у всех трёх объектов видимость (неважно в каком порядке). Потом включайте видимость у объектов в нужном Вам порядке - первый объект будет в самом низу, второй объект - посередине, третий объект - наверху.
