Ошибки, баги, вопросы - страница 1512
Хорошо, что я Вас поймал. :)
Какие строчки в файлах конфигурации терминала нужно удалить, что бы окна чартов, открытые в прошлый раз не открылись? Где это прописано?
Никакие.
Окна чартов открываются в соответствии с составом chartXX.chr-файлов в папке текущего профиля
Рад слышать! Спасибо, что прислушиваетесь к конструктивной критике.
Не факт, что поведение поменяем
Замечания в справке к мт 4
в справке
Выбирает символ в окне MarketWatch (Обзор рынка) или убирает символ из этого окна.
bool SymbolSelect(
string name, // имя символа
bool select // включить или выключить
);
Данное описание вводит в заблуждение, так как пользователь может подумать что с помощью советника можно выбрать символ в маркет ватч, выбрать из уже имеющегося списка.
Правильно было бы написать Добавляет символ в окно MarketWatch (Обзор рынка) или убирает символ из этого окна.
Тогда не будет двойных интерпретаций.
SYMBOL_SELECT
Признак того, что символ выбран в Market Watch.
Некоторые символы могут не отображаться в Market Watch, но при этом быть выбранными.
bool
То же самое, я потратил время что бы определить советником какой символ я выбрал мышкой в маркет ватч. Результат просто в пустую потраченное время.
Правильное описание Признак того, что символ добавлен/виден в Market Watch.
Это то на что пришлось, потратить время, так как был введен в заблуждения...
1. Почему не сохраняется скрин?
2016.02.18 21:50:09.043 Screenshot: cannot save temp file
2. И уже не первый раз замечаю, что индикатор не отображает данные, а растягивается по нулевому уровню! Почему?
В одном окне около 20 индикаторов. Было гораздо больше и все было нормально. Индикатор прикрепил.
Во время установки индикатора, во вкладке "эксперты" выдает сообщение:
2016.02.18 21:59:40.295 EquityHedgeGraph4 EURUSD,H1: initialized
2016.02.18 21:59:40.285 EquityHedgeGraph4 EURUSD,H1: uninit reason 5
а когда нормально отображается, то:
2016.02.18 21:43:39.483 Custom indicator EquityHedgeGraph4 EURUSD,H1: loaded successfully
win 7/64 mt4/950
есть 3 вопроса/пожелания:
1. Глюк с окнами (на всех моих компьютерах): при развертывании встроенных окон, справа появляется "дырка" между границей окна и границей оболочки (в терминале и редакторе)
2. Злополучный стакан...
№1 - помимо его общего неудобства, он по-прежнему влипает в терминал откуда его не вытянуть, т.к. сохраняется последнее местоположение... чтоб его извлечь приходится уменьшать терминал, и "выбрасывать" стакан на рабочий стол... и это в моменты волатильности рынка! Великолепно!... А влипает стакан в терминал потому что пытаешься растянуть стакан на весь экран, чтобы видеть хоть немного больше цен, т.к. невозможность регулировать размер шрифта и межстрочные интервалы в стакане приводит к тому, что на экранах 1366х768 видно всего около 10 уровней вниз и вверх, чего явно недостаточно
№2 - положение окна запоминается, а последние настройки стакана - нет... в частности, при открытии стакана постоянно приходится жать "уменьшение" до конца
3. CopyTicks()
я так понимаю, проблема не решена до сих пор (это после анонсирования новых функций 8 месяцев назад) ? ... Данные приходят противоречивые (Реал, Брокер "Открытие"): отфонарные флаги, задваиваются (и затраиваюваются) тики, миллисекунд нет вообще (т.е. данные такие: 20:01:00.000, 20:05:36.000 и т.д.)! Наличие миллисекунд - это важно! К тому же отсутствует реакция на проверку флагов BUY/SELL...
И еще отсутствует возможность получения ID сделки (если добавить в функционал, то отпадет необходимость проверки тиков на соответствие определенному периоду выборки).
Пример:
есть время тиков на бирже (сек.мсек=объем): 03.100=5, 03.150=5, 03.300=5, 03.400=10... я тяну тики за весь день по 2000 (ограничение) и часть какого-то пакета захватывает первых два с возвращаемым временем 03.000 сек... как же мне без ID сделки знать на каком тике я остановился? с какого мне начинать если все они якобы в 03.000 ???? Добавьте ID с биржи
вот сравнивалка (просто получаю 200 последних тиков и вывожу данные из цикла):
ах да, вот данные о системе:
На Windows 10 x64 никогда не встречал такой ошибки на 1241 билде. После команды "Развернуть" окно графика разворачивается полностью, без дыр:
Вероятно у Вас изменены какие-то настройки внутри операционной системы (может увлекаетесь обрезанием штатных возможностей операционной системы или чистками реестра или тому подобным...).
2. Злополучный стакан...
№1 - помимо его общего неудобства, он по-прежнему влипает в терминал откуда его не вытянуть, т.к. сохраняется последнее местоположение... чтоб его извлечь приходится уменьшать терминал, и "выбрасывать" стакан на рабочий стол... и это в моменты волатильности рынка! Великолепно!... А влипает стакан в терминал потому что пытаешься растянуть стакан на весь экран, чтобы видеть хоть немного больше цен, т.к. невозможность регулировать размер шрифта и межстрочные интервалы в стакане приводит к тому, что на экранах 1366х768 видно всего около 10 уровней вниз и вверх, чего явно недостаточно
№2 - положение окна запоминается, а последние настройки стакана - нет... в частности, при открытии стакана постоянно приходится жать "уменьшение" до конца
Когда мышкой тяните стакан понажимайте в этот момент или "Shift" или "Ctrl" или "Alt".
3. CopyTicks()
я так понимаю, проблема не решена до сих пор (это после анонсирования новых функций 8 месяцев назад) ? ... Данные приходят противоречивые (Реал, Брокер "Открытие"): отфонарные флаги, задваиваются (и затраиваюваются) тики, миллисекунд нет вообще (т.е. данные такие: 20:01:00.000, 20:05:36.000 и т.д.)! Наличие миллисекунд - это важно! К тому же отсутствует реакция на проверку флагов BUY/SELL...
Тут могу посоветовать с подробным описанием, со своим кодом (который показывает тики), со скриншотами составить заявку в СервисДеск.