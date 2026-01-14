Ошибки, баги, вопросы - страница 1517

У меня тоже есть вопрос про остановку программ. Можно ли в языки добавить "универсальную" функцию быстрой выгрузки для любого типа программ? Или добавить функции типа ExpertRemove() для индикаторов и скриптов. Можно, конечно, решить проблему путем деления на 0 или выходом за пределы массива. Но, как-то, не красиво.

 
Добрый вечер. Я новичок. Решил поучиться mql5. После компиляции программы запускаю тестер, а он не запускается. В журнале вот такая запись "tester not started because the account is not specified". В чем может быть дело?
 
g_Hab:
Добрый вечер. Я новичок. Решил поучиться mql5. После компиляции программы запускаю тестер, а он не запускается. В журнале вот такая запись "tester not started because the account is not specified". В чем может быть дело?
Тестер запускается из терминала. А в этом терминале Вы залогинились к торговому счёту?
 
Да, именно в этом была проблема. Спасибо, разобрался. Подключил счет и все пошло!
 

Как то Вы интуитивную логику не соблюдаете

Приятное новшество



Но правильнее было бы так

Интуитивная логика подсказывает что в ряду указано количество продуктов заказов и количество сообщений.

Как то так (ИМХО)...

Можете в mql4 расширить количество типов объектов для создания индикаторных буферов?
Slawa:

В очередь. Заявка всего лишь двухчасовой давности.

Вообще, такие вопросы надо бы задавать на форуме. Так как многих может коснуться. Позволю себе Вас процитировать и тут же отвечу

Это запланированное поведение. Боле того, явно описано в документации

Выгрузка и загрузка предполагают полную переинициализацию всего.

В пятёрке, как Вы правильно заметили, ситуация аналогичная

Правда, в четвёрке так сложилось исторически, и при переходе на новый MQL4 мы сначала поменяли это поведение (чтобы было, как у экспертов, то есть, ожидаемое Вами поведение). Но возникло множество вопросов с прежними индикаторами, которые заложились именно на такую, прежнюю, инициализацию. Вынуждены были вернуть

В пятёрке так сложилось сразу из-за архитектуры. При смене параметров старый индикатор с прежними параметрами уничтожается, а новый индикатор с изменёнными параметрами создаётся.

Баг.

При смене цвета, ширины или типа буфера выгрузка глобальных переменных не происходит в индикаторе. 

 
Vasyl Nosal:

Баг.

При смене цвета, ширины или типа буфера выгрузка глобальных переменных не происходит в индикаторе. 

  1. Пожалуйста, уточняйте всегда такие детали: тип терминала, билд терминала, тип и разрядность операционной системы (кстати эти данные содержаться в первых трёх строчках во вкладке "Журнал" после перезагрузки терминала).
  2. Вопрос про глобальные переменные или про глобальные переменные терминала?
  3. Что Вы подразумеваете под "выгрузка"?
  4. В общем нужно выполнить пункт 1 и приложить код, который демонстрирует проблему.
Karputov Vladimir:
  1. Пожалуйста, уточняйте всегда такие детали: тип терминала, билд терминала, тип и разрядность операционной системы (кстати эти данные содержаться в первых трёх строчках во вкладке "Журнал" после перезагрузки терминала).
  2. Вопрос про глобальные переменные или про глобальные переменные терминала?
  3. Что Вы подразумеваете под "выгрузка"?
  4. В общем нужно выполнить пункт 1 и приложить код, который демонстрирует проблему.

А вы меня не забаните?

Вдруг вам покажется что это декомпил? 

2016.02.25 12:00:55.658 FXOpen MetaTrader build 950 started (FXOpen Investments Inc.)

 2016.02.25 12:00:55.659 Windows 7 Ultimate (x64 based PC), IE 09.00, UAC, 8 x AMD FX-8320 Eight-Core Processor , RAM: 8852 / 12189 Mb, HDD: 237553 / 307626 Mb, GMT+02:00

int fg=90;

////////////////////////////////////
void OnCalculte(...)
  {
  Alert(fg);
 fg=100;

}

Первый алерт 90, потом 100 100 100...

меняешь в свойствах цвет, ширину или типа буфера

так и дальше 100 100 100 

