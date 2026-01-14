Ошибки, баги, вопросы - страница 1517
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
У меня тоже есть вопрос про остановку программ. Можно ли в языки добавить "универсальную" функцию быстрой выгрузки для любого типа программ? Или добавить функции типа ExpertRemove() для индикаторов и скриптов. Можно, конечно, решить проблему путем деления на 0 или выходом за пределы массива. Но, как-то, не красиво.
Добрый вечер. Я новичок. Решил поучиться mql5. После компиляции программы запускаю тестер, а он не запускается. В журнале вот такая запись "tester not started because the account is not specified". В чем может быть дело?
Как то Вы интуитивную логику не соблюдаете
Приятное новшество
Но правильнее было бы так
Интуитивная логика подсказывает что в ряду указано количество продуктов заказов и количество сообщений.
Как то так (ИМХО)...
В очередь. Заявка всего лишь двухчасовой давности.
Вообще, такие вопросы надо бы задавать на форуме. Так как многих может коснуться. Позволю себе Вас процитировать и тут же отвечу
Это запланированное поведение. Боле того, явно описано в документации
Выгрузка и загрузка предполагают полную переинициализацию всего.
В пятёрке, как Вы правильно заметили, ситуация аналогичная
Правда, в четвёрке так сложилось исторически, и при переходе на новый MQL4 мы сначала поменяли это поведение (чтобы было, как у экспертов, то есть, ожидаемое Вами поведение). Но возникло множество вопросов с прежними индикаторами, которые заложились именно на такую, прежнюю, инициализацию. Вынуждены были вернуть
В пятёрке так сложилось сразу из-за архитектуры. При смене параметров старый индикатор с прежними параметрами уничтожается, а новый индикатор с изменёнными параметрами создаётся.
Баг.
При смене цвета, ширины или типа буфера выгрузка глобальных переменных не происходит в индикаторе.
Баг.
При смене цвета, ширины или типа буфера выгрузка глобальных переменных не происходит в индикаторе.
А вы меня не забаните?
Вдруг вам покажется что это декомпил?
2016.02.25 12:00:55.659 Windows 7 Ultimate (x64 based PC), IE 09.00, UAC, 8 x AMD FX-8320 Eight-Core Processor , RAM: 8852 / 12189 Mb, HDD: 237553 / 307626 Mb, GMT+02:00
Первый алерт 90, потом 100 100 100...
меняешь в свойствах цвет, ширину или типа буфера
так и дальше 100 100 100