Ошибки, баги, вопросы - страница 1503

Новый комментарий
[Удален]  
Slawa:

Пропустил этот факт. Извините

Может быть, исправим. Трудно сказать про сроки

Спасибо.
[Удален]  
Slawa:

Ваше поведение называется воинствующим невежеством.

Перестаньте, пожалуйста, делать бессмысленные посты и не оскорбляйте больше участников форума.

Дык. Я про тайм зоны спросил и высказал своё мнение что не нужно отменять возможность инициализировать переменные на глобальном уровне функциями.

 

Один из пользователей моих программ прислал скриншот с проблемой запуска программы в тестере

Что это может быть и что делать дальше ?

 
Vladimir Pastushak:

Один из пользователей моих программ прислал скриншот с проблемой запуска программы в тестере

Что это может быть и что делать дальше ?

В сервисдеск написать. 
 
Vladimir Pastushak:

Один из пользователей моих программ прислал скриншот с проблемой запуска программы в тестере

Что это может быть и что делать дальше ?

Было пару раз. Перезапуск терминала помог.
 
Vladimir Pastushak:

Один из пользователей моих программ прислал скриншот с проблемой запуска программы в тестере

Что это может быть и что делать дальше ?

В сервисдеск с полным описанием и кодом (который будет удален после всех проверок).
 
Хочу удостовериться,  функции iHigh(....) /iLow(...)  возвращают Bid-овое значение?
[Удален]  
Sergey Genikhov:
Хочу удостовериться,  функции iHigh(....) /iLow(...)  возвращают Bid-овое значение?
Да. График же построен по ценам bid.
[Удален]  
Alexey Kozitsyn:
Да. График же построен по ценам bid.

Ну ну:))))

 

 

При присоединении к графику пишет 2016.02.11 00:21:02.663    'MoyforNeuro' is not expert and cannot be executed, компилятор ошибок не выдает, раньше все работало отлично, но после выхода новых билдов проблема! Подскажите пожалуйста что с ним не так, вот сам эксперт

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                  Excel_Neuro.mq4 |
//|                        Copyright 2016, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property strict
input string FileName = "OrderEU.txt"; //- Имя файла в каталоге TerminalPath()+"\experts\files",
                                       //  с которого будут считываться данные о изменениях в ордерах.
input int MagicStart = 99;      //- Эксперт удаляет только ордера, магики которых
input int MagicEnd   = 999;      //  входят в указанный здесь интервал
input int Sensitivity  = 30;         //- Чувствительность сигнала в пунктах.
//extern double NewRisk   = 1.0;         //- Коэффициент изменения риска
//extern bool LittleLots  = true;        //- Если true, то при лоте меньше минимальнодопустимого на этом счёте, будет открыт минимальный лот
input int Stoploss = 30;
input int SP = 30;                    //- SleepPage - предельное отклонение от цены
//--------------------------------------------------------------------------
extern double Time_shift=15;
//---------------------------------------------------------------------------
 int    OCount=0;
 int   OMagic[1000];
 string OSymbol[1000];
 double   OType[1000];
 double ORisk[1000];
 double OOP[1000];
 double OSL[1000];
 double OTP[1000];
//---------------------------------------------------------------------------
int start() {
   
 //-----------------------------------------------------------------------------------
    int magic=0;
    
   int _GetLastError = 0, _OrdersTotal = OrdersTotal();
   //bool ALLRIGHT=true;
   if(!FileExist(FileName)) return(0);
   FileLoad(FileName);
   //Удаляем старые
   if(CloseAllBeingAbsentPozitions()<0) return(0);
   //Корректируем существующие
      for(int i=0; i<OCount; i++) {
      magic=OrderExist("",OMagic[i]);
      if(magic>0){
        
      
      if(OrderMagicNumber()==OMagic[i]){
      Print("Ордер с таким магиком уже существует");
      FileDelete(FileName);} 
      } 
      else 
      { 
      //Обрабатываем существующие
            
          for(int q=0; q<=OrdersTotal(); q++) {  
            if(OrderSelect(q,SELECT_BY_POS, MODE_TRADES)){
            Print("Выбрал ордер ", OrderMagicNumber(),"Всего ордеров ",OrdersTotal()); 
                  
               if(OrderType()==OType[i]){
               Print("Ордер по типу соответствует последнему сигналу");
               MODIFY(OSymbol[i], magic, OSL[i], OTP[i]);
               }
               else if(OrderType()!=OType[i]){
               Print("Удалим ордера другого типа");
               //if(OrderType()==OP_BUY) { OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),Bid,3,Green);return(0);}
               //if(OrderType()==OP_SELL){ OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),Ask,3,Violet);return(0);}
               }
            }            
          }
      //Открываем новые позиции 
            if(OType[i]==OP_BUY) {
               if(MathAbs(MarketInfo(OSymbol[i],MODE_ASK)-OOP[i])<Sensitivity*MarketInfo(OSymbol[i],MODE_POINT)) {
                  BUY(OSymbol[i],ORisk[i], OSL[i], OTP[i], OMagic[i]);
                  Print("Удалим файл после открытия БАЙ ордера");
                  FileDelete(FileName);
               }
            } 
            else if(OType[i]==OP_SELL) {
               if(MathAbs(MarketInfo(OSymbol[i],MODE_BID)-OOP[i])<Sensitivity*MarketInfo(OSymbol[i],MODE_POINT)) {
                  SELL(OSymbol[i],ORisk[i], OSL[i], OTP[i], OMagic[i]);
                  Print("Удалим файл после открытия СЕЛЛ ордера");
                  FileDelete(FileName);
               }
            } 
         }
  
   }//Next i

   return(0);
} //start()
//---------------------------------------------------------------------------
bool FileExist(string file) {
   int handle=FileOpen(file,FILE_BIN);
   if(handle<0) {
      return(false);
   } else {
      FileClose(handle);
      return(true);
   }
}//FileExist()
//---------------------------------------------------------------------------
int FileLoad(string file) {
   int i=0, j=0; double k=0;
   string buffer[1000];
   int handle=FileOpen(file,FILE_BIN);
   if(handle<0) {
      return(-1);
   } else {
      k=FileReadArray(handle,buffer,0,1000);
      FileClose(handle);
      //OCount=0;
      //while(!StringTrimRight(StringTrimLeft(buffer[OCount]))=="") {
      for(OCount=0; OCount<k; OCount++) {
         i = StringFind(buffer[OCount]," ",0);
         ORisk[OCount]=StrToDouble(StringSubstr(buffer[OCount], 0,i));
         j=i+1;
         i = StringFind(buffer[OCount]," ",j);
         OMagic[OCount]=(int)StrToDouble(StringSubstr(buffer[OCount], j,i-j));
         j=i+1;
         i = StringFind(buffer[OCount]," ",j);
         OSymbol[OCount]=StringSubstr(buffer[OCount], j,i-j);
         j=i+1;
         i = StringFind(buffer[OCount]," ",j);
         OType[OCount]=StrToDouble(StringSubstr(buffer[OCount], j,i-j));
         j=i+1;
         i = StringFind(buffer[OCount]," ",j);
         OOP[OCount]=StrToDouble(StringSubstr(buffer[OCount], j,i-j));
         j=i+1;
         i = StringFind(buffer[OCount]," ",j);
         OSL[OCount]=StrToDouble(StringSubstr(buffer[OCount], j,i-j));
         j=i+1;
         OTP[OCount]=StrToDouble(StringSubstr(buffer[OCount], j,0));
         //OCount++;
      }//Next OCount
   }
return(-1);
}//FileLoad()
//+------------------------------------------------------------------+
int OrderExist(string fSymbol="", int fMagic=0, int fType=-1) {
   int  total = OrdersTotal();
   for (int i = total-1; i >= 0; i--) {
      if(OrderSelect(i, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES))
      if(OrderSymbol()==fSymbol || fSymbol=="") {
         if(OrderMagicNumber()==fMagic || fMagic==0) {
            if(OrderType()==fType||fType==-1) {
               return(OrderTicket());
            }
         }
      } // Если свой
   } // Next i
   return(-1);
}//OrderExist()
//+------------------------------------------------------------------+
int CloseAllBeingAbsentPozitions() {
   int    Cur_Hour=Hour();                // Серверное время в часах
   //double Cur_Min =Minute();              // Серверное время в минутах
   //double Cur_time=Cur_Hour; //+ Cur_Min/100;    // Текущее время
   int LE;
   int y,x=100;
   double PriceClose=0,z=0;
   bool Del;
   int  total = OrdersTotal();
    
   for (int i = total-1; i >= 0; i--) {
      if(OrderSelect(i, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES)) {
        while(x<124){
            x++;
            y=24;
            if(x-101+Time_shift-y<0){ 
            y=0;
            } 
            else {
            y=24;}
            z=x-101+Time_shift-y;
            Print("Закрываем ордера, Номер магика X= ",x-1," Выбрал ордер с магиком ",OrderMagicNumber()," Время закрытия ",z);
         
         
         if(OrderMagicNumber()==x&&Cur_Hour==z) continue;
         Del=true;
        }
         
         
         for(int j=0; j<OCount; j++) {
            
            if(OrderMagicNumber()==OMagic[j]) {
               Del=false;
               break;
            }
         }
         if(Del) {
            if(OrderType()>1&&OrderType()<6) 
             if(OrderDelete(OrderTicket())==true)
             Print("Ордер удален");
             else {
               LE=135;
               while(LE>134 && LE<139) {
                  if(OrderType()==OP_BUY) {
                     PriceClose=MarketInfo(OrderSymbol(),MODE_BID);
                  } else if(OrderType()==OP_SELL) {
                     PriceClose=MarketInfo(OrderSymbol(),MODE_ASK);
                  }
                  if(OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),PriceClose,SP))
                  LE = GetLastError();
                  if(LE>0) Print("СтаФФка не закрывается по причине ашипки № ",LE);
               }
               if(LE>0) return(-1);
            }
         }
      }
   } // Next i
   return(0);
}//CloseAllPozitions()
//+------------------------------------------------------------------+
int MODIFY(string mySymbol, int magic, double sl = 0, double tp = 0) {
   double stoplimit=MarketInfo(mySymbol, MODE_STOPLEVEL)*MarketInfo(mySymbol,MODE_POINT);
      Print("Пытаемся модифицировать",OrderMagicNumber());
      //for(int i=0; i<OCount; i++) {
      //for (magic=100; magic <= 123; magic++) {
      //if(OrderSelect(i, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES)){
      magic=OrderMagicNumber();
      if(OrderSelect(magic, SELECT_BY_TICKET)) {
      
      double SLo=OrderStopLoss();
      
      double TPo=OrderTakeProfit();
      //sl=NormalizeDouble(sl,MarketInfo(mySymbol,MODE_DIGITS));
      //tp=NormalizeDouble(tp,MarketInfo(mySymbol,MODE_DIGITS));
      
      if(OrderType()==OP_BUY) {
                Print("Проверяем, является ли ордером БАЙ , тип ордера ",OrderType());
                if(NormalizeDouble(sl,Digits)>NormalizeDouble(SLo,Digits)) {
                sl=NormalizeDouble(sl,(int)MarketInfo(mySymbol,MODE_DIGITS));
                }
                else {
                sl=NormalizeDouble(SLo,(int)MarketInfo(mySymbol,MODE_DIGITS));
                }
         
                if(NormalizeDouble(tp,Digits)<NormalizeDouble(TPo,Digits)) {
                tp=NormalizeDouble(tp,(int)MarketInfo(mySymbol,MODE_DIGITS));
                }
                else {
                tp=NormalizeDouble(TPo,(int)MarketInfo(mySymbol,MODE_DIGITS));
                }
         
         
         
         if(sl>0) {
            Print("Проверяем, есть ли у ордера с/л ",OrderStopLoss());
            if(MarketInfo(mySymbol,MODE_BID)-sl<stoplimit) {
               Print("Слишком близкий стоп (",(MarketInfo(mySymbol,MODE_BID)-sl)/MarketInfo(mySymbol,MODE_POINT)," пунктов). Требуется не менее: ", stoplimit/MarketInfo(mySymbol,MODE_POINT));
               return(-1);
            }
         }
         if(tp>0) {
            Print("Проверяем, есть ли у ордера т/п ",OrderTakeProfit());
            if(tp-MarketInfo(mySymbol,MODE_ASK)<stoplimit) {
               Print("Слишком близкий профит (",(tp-MarketInfo(mySymbol,MODE_ASK))/MarketInfo(mySymbol,MODE_POINT)," пунктов). Требуется не менее: ", stoplimit/MarketInfo(mySymbol,MODE_POINT));
               return(-1);
            }
         }
      } else if(OrderType()==OP_SELL) {
                Print("Проверяем, является ли ордером СЕЛЛ , тип ордера ",OrderType());
                if(NormalizeDouble(sl,Digits)<NormalizeDouble(SLo,Digits)) {
                sl=NormalizeDouble(sl,(int)MarketInfo(mySymbol,MODE_DIGITS));
                }
                else {
                sl=NormalizeDouble(SLo,(int)MarketInfo(mySymbol,MODE_DIGITS));
                }
                
                if(NormalizeDouble(tp,Digits)>NormalizeDouble(TPo,Digits)) {
                tp=NormalizeDouble(tp,(int)MarketInfo(mySymbol,MODE_DIGITS));
                }
                else {
                tp=NormalizeDouble(TPo,(int)MarketInfo(mySymbol,MODE_DIGITS));
                }
                                
         if(sl>0) {
            if(sl-MarketInfo(mySymbol,MODE_ASK)<stoplimit) {
               Print("Слишком близкий стоп (",(sl-MarketInfo(mySymbol,MODE_ASK))/MarketInfo(mySymbol,MODE_POINT)," пунктов). Требуется не менее: ", stoplimit/MarketInfo(mySymbol,MODE_POINT));
               return(-1);
            }
         }
         if(tp>0) {
            if(MarketInfo(mySymbol,MODE_BID)-tp<stoplimit) {
               Print("Слишком близкий профит (",(MarketInfo(mySymbol,MODE_BID)-tp)/MarketInfo(mySymbol,MODE_POINT)," пунктов). Требуется не менее: ", stoplimit/MarketInfo(mySymbol,MODE_POINT));
               return(-1);
            }
         }
      }
      if(DoubleToStr(OrderStopLoss(),(int)MarketInfo(mySymbol,MODE_DIGITS))==DoubleToStr(sl,(int)MarketInfo(mySymbol,MODE_DIGITS)) &&
      DoubleToStr(OrderTakeProfit(),(int)MarketInfo(mySymbol,MODE_DIGITS))==DoubleToStr(tp,(int)MarketInfo(mySymbol,MODE_DIGITS))) return(0);
      if(OrderModify(magic,OrderOpenPrice(), sl, tp, 0)==FALSE) {
         Print("Ошибка OrderModify(): ",GetLastError());
         return(-1);
      }
   }
   return(0);
}//Modify()
//+------------------------------------------------------------------+
int BUY(string mySymbol="", double lt=0, double sl=0, double tp=0, int mn=0) {
   if(mySymbol=="") mySymbol=Symbol();
   double stoplimit=MarketInfo(mySymbol, MODE_STOPLEVEL)*MarketInfo(mySymbol,MODE_POINT);
   int magic = -1; //покупаем по цене Ask
   int LE=135;
   mn=(int)NormalizeDouble(mn,(int)MarketInfo(mySymbol,MODE_DIGITS));
   if(lt<MarketInfo(mySymbol, MODE_MINLOT)) return(0);
   if(lt>MarketInfo(mySymbol, MODE_MAXLOT)) lt=MarketInfo(mySymbol, MODE_MAXLOT);
   if(lt>AccountFreeMargin()*0.90/MarketInfo(mySymbol,MODE_MARGINREQUIRED)) lt=AccountFreeMargin()*0.90/MarketInfo(mySymbol,MODE_MARGINREQUIRED);
   lt = NormalizeDouble(lt, (int)MathAbs(MathLog(MarketInfo(mySymbol, MODE_LOTSTEP))/MathLog(10.0)));
   if(sl>0) {
      sl=NormalizeDouble(sl,(int)MarketInfo(mySymbol,MODE_DIGITS));
      if(MarketInfo(mySymbol,MODE_BID)-sl<stoplimit) sl=MarketInfo(mySymbol,MODE_BID)-stoplimit;
   }
   if(tp>0) {
      tp=NormalizeDouble(tp,(int)MarketInfo(mySymbol,MODE_DIGITS));
      if(tp-MarketInfo(mySymbol,MODE_ASK)<stoplimit) tp=MarketInfo(mySymbol,MODE_ASK)+stoplimit;
   }
   while(LE>134 && LE<139) {
      magic = OrderSend(mySymbol, OP_BUY, lt, MarketInfo(mySymbol,MODE_ASK), SP, sl, tp, WindowExpertName(), mn, 0, Blue); 
      LE = GetLastError();
      Sleep(2000);
      RefreshRates();
   }
   if (magic > 0) Sleep(10000);
   return(magic);
}//BUY()
//+------------------------------------------------------------------+
int SELL(string mySymbol="", double lt=0, double sl=0, double tp=0, double mn=0) {
   if(mySymbol=="") mySymbol=Symbol();
   double stoplimit=MarketInfo(mySymbol, MODE_STOPLEVEL)*MarketInfo(mySymbol,MODE_POINT);
   int magic = -1; //продаём по цене Bid
   int LE=135;
   mn=NormalizeDouble(mn,(int)MarketInfo(mySymbol,MODE_DIGITS));
   if(lt<MarketInfo(mySymbol, MODE_MINLOT)) return(0);
   if(lt>MarketInfo(mySymbol, MODE_MAXLOT)) lt=MarketInfo(mySymbol, MODE_MAXLOT);
   if(lt>AccountFreeMargin()*0.90/MarketInfo(mySymbol,MODE_MARGINREQUIRED)) lt=AccountFreeMargin()*0.90/MarketInfo(mySymbol,MODE_MARGINREQUIRED);
   lt = NormalizeDouble(lt, (int)MathAbs(MathLog(MarketInfo(mySymbol, MODE_LOTSTEP))/MathLog(10.0)));
   if(sl>0) {
      sl=NormalizeDouble(sl,(int)MarketInfo(mySymbol,MODE_DIGITS));
      if(sl-MarketInfo(mySymbol,MODE_ASK)<stoplimit) sl=MarketInfo(mySymbol,MODE_ASK)+stoplimit;
   }
   if(tp>0) {
      tp=NormalizeDouble(tp,(int)MarketInfo(mySymbol,MODE_DIGITS));
      if(MarketInfo(mySymbol,MODE_BID)-tp<stoplimit) tp=MarketInfo(mySymbol,MODE_BID)-stoplimit;
   }
   while(LE>134 && LE<139) {
      magic = OrderSend(mySymbol, OP_SELL, lt, MarketInfo(mySymbol,MODE_BID), SP, sl, tp, WindowExpertName(), (int)mn, 0, Red); 
      LE = GetLastError();
      Sleep(2000);
      RefreshRates();
   }
   if (magic > 0) Sleep(10000);
   return(magic);
}//SELL()
//+------------------------------------------------------------------+
Автоматический трейдинг и тестирование торговых стратегий
Автоматический трейдинг и тестирование торговых стратегий
  • www.mql5.com
MQL5: язык торговых стратегий для MetaTrader 5, позволяет писать собственные торговые роботы, технические индикаторы, скрипты и библиотеки функций
1...149614971498149915001501150215031504150515061507150815091510...3695
Новый комментарий