Ошибки, баги, вопросы - страница 1503
Пропустил этот факт. Извините
Может быть, исправим. Трудно сказать про сроки
Ваше поведение называется воинствующим невежеством.
Перестаньте, пожалуйста, делать бессмысленные посты и не оскорбляйте больше участников форума.
Дык. Я про тайм зоны спросил и высказал своё мнение что не нужно отменять возможность инициализировать переменные на глобальном уровне функциями.
Один из пользователей моих программ прислал скриншот с проблемой запуска программы в тестере
Что это может быть и что делать дальше ?
Хочу удостовериться, функции iHigh(....) /iLow(...) возвращают Bid-овое значение?
Да. График же построен по ценам bid.
Ну ну:))))
При присоединении к графику пишет 2016.02.11 00:21:02.663 'MoyforNeuro' is not expert and cannot be executed, компилятор ошибок не выдает, раньше все работало отлично, но после выхода новых билдов проблема! Подскажите пожалуйста что с ним не так, вот сам эксперт