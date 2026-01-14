Ошибки, баги, вопросы - страница 1501
Вы думайте что хотите, но эти строчки кода в предлагаемом обновлении метода Open:
изменят поле m_chart_id содержащее ID чарта на -1, если чарт будет текущий т.е. ( 0 ), какие тут могут быть голословные обвинения, да и не обвиняет вас ни кто, вы что то попутали. Не хотите писать согласно идеологии заложенной в стандартной библиотеке, перегрузите методы которые считаете, что работают не так как вы хотите. Я понимаю, если бы класс был интегрирован в какой нить общий механизм как к примеру семейство классов панелей управления, где некоторые методы невозможно перегрузить из-за участвующих в них полях, находящихся в приватной секции класса. Но тут класс простой, его поведение вы в состоянии сами изменить. А вот если разработчики изменят метод Open как написали выше, то метод Attach() будет не понятно зачем, ведь им привязывается как раз текущий ( 0 ) график. Т.е. при последующем вызове Open, мы получим m_chart_id == -1 думаю тут и без примеров все ясно.
Мне по сути это проблем не создаст, добавлю просто строку в OnInit получающую ID текущего чарта и привяжу чарт к объекту класса методом Attach(long chart), но у кого то из разработчиков кто не читает эту ветку, могут возникнуть непонятки и "нежданчики".
Да уж знаете, как-то дошло, что хотят изменить разработчики и без Ваших объяснений понятно.
какие тут могут быть голословные обвинения, да и не обвиняет вас ни кто, вы что то попутали.
Память девичья?
Пользователь Alexey Kozitsyn ее использует не верно вот и получает кучу багов на выходе...
И просьба к разработчикам стандартной библиотеки - сделайте описание структуры библиотеки. Многие не понимают ее и начинают делать ошибки, а вы идя на поводу у них, начинаете все что сделали ломать.
Несколько обвинений. Если Вы не считаете это обвинением, перечитайте определение этого слова.
Не хотите писать согласно идеологии заложенной в стандартной библиотеке, перегрузите методы которые считаете, что работают не так как вы хотите.
Да идеолог Вы наш, объясните же, какая идеология в библиотеке и как ее правильно использовать? А еще объясните почему метод с название Open() может ничего не открыть, но текущий график в работу будет отправлен. И еще, Вы себя считаете умнее разработчиков этой библиотеки? Разработайте свою, со своей собственной, понятной только Вам, идеологией.
А вот если разработчики изменят метод Open как написали выше, то метод Attach() будет не понятно зачем, ведь им привязывается как раз текущий ( 0 ) график. Т.е. при последующем вызове Open, мы получим m_chart_id == -1 думаю тут и без примеров все ясно.
Да, действительно, тут без примеров ясно, что Вы несете чушь. Вот именно что, если ничего открывать не нужно, то и метод Open() вызывать не зачем! Как Вы понять не можете? Или это с Вашей идеологией не вяжется?
Мне по сути это проблем не создаст, добавлю просто строку в OnInit получающую ID текущего чарта и привяжу чарт к объекту класса методом Attach(long chart), но у кого то из разработчиков кто не читает эту ветку, могут возникнуть непонятки и "нежданчики".
Если Вам это проблем не создает, зачем все Ваши предыдущие посты!? Воздух зачем сотрясать? Я указал разработчиком на недочет, они все поправят. Все хорошо, все в выигрыше. Но нет, Вы тут вылезли с какой-то идеологией, которую даже Вы, видимо, не в состоянии объяснить.
И да, если у сторонних разработчиков возникнут проблемы, они всегда могут посмотреть в исходник класса и понять его работу.
На этом, думаю, наш диалог можно завершить. Вы останетесь при своем мнении, я - при своем. А MQ решать, что и как будет логичнее и правильнее.
Если хотите выяснить отношения, то пишите в ЛС.
И не хамите людям которых не знаете, еще раз повторюсь для тех кто под клавиатурой - вас ни кто не обвинял, если бы я стал обвинять, то выдвинул бы вам конкретные претензии. Про вас я упомянул т.к. вы реально не правильно используете класс CChart, и пытаетесь уговорить разработчиков исправить вашу хотелку, но используя правильно этот класс, вы избежите своих ошибок и не нужно будет кого то просить исправить библиотеку.
На будущее примите за жесткое правило по использованию класса CChart:
1. Создали объект класса
2. Привязали к нему чарт
3. Поработали с объектом класса
4. Отвязали чарт от объекта класса
5. Удалили объект класса
Если вам режет ухо слово идеология построения и использования библиотеки, то это ваша личная трагедия, для программистов понятия обще используемые.
Если хотите выяснить отношения, то пишите в ЛС.
И не хамите людям которых не знаете, еще раз повторюсь для тех кто под клавиатурой - вас ни кто не обвинял, если бы я стал обвинять, то выдвинул бы вам конкретные претензии. Про вас я упомянул т.к. вы реально не правильно используете класс CChart, и пытаетесь уговорить разработчиков исправить вашу хотелку, но используя правильно этот класс, вы избежите своих ошибок и не нужно будет кого то просить исправить библиотеку.
На будущее примите за жесткое правило по использованию класса CChart:
1. Создали объект класса
2. Привязали к нему чарт
3. Поработали с объектом класса
4. Отвязали чарт от объекта класса
5. Удалили объект класса
Если вам режет ухо слово идеология построения и использования библиотеки, то это ваша личная трагедия, для программистов понятия обще используемые.
Отношение выяснять... Зачем? Мне это ничего не даст.
Не считайте себя самым умным, и с Вами будут говорить нормально. И учить меня не нужно, Вы ничего умного тут не сказали.
Запускаю скрипт и вот что происходит
Как с этим бороться и что делать?
Скрипт прикрепил.
Взял здесь http://www.forexfactory.com/showthread.php?t=529896
Запускаю скрипт и вот что происходит
Как с этим бороться и что делать?
Описывать более подробно, как воспроизвести.
Какой билд, битность и ОС?
Какой сервер, символ. Воспроизводится стабильно?
И что демонстрирует данный скриншот?
Возможность поменять таймзону? Как это относится к первоначальному вопросу "как можно поменять GMT?"?
И что демонстрирует данный скриншот?
Возможность поменять таймзону? Как это относится к первоначальному вопросу "как можно поменять GMT?"?
Теперь можно присваивать переменным значения функций на глобальном уровне.
Это нововведение или такое было?
Теперь можно присваивать переменным значения функций на глобальном уровне.
Это нововведение или такое было?