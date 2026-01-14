Ошибки, баги, вопросы - страница 1487

Aleksandr Novikov:

Я Вас конечно благодарю, за попытку помочь! НО!!!

Специально указал ссылку на форум, о котором спрашивал.


Где звездочка??? Если он работает, так зачем же его кастрировать???

Упс, да, не заметил. Говорил про mql5.com. Полагаю, Вы вошли под своим аккаунтом, да?
Хочу просмотреть мои последнии сообщения(да и все). Выводит кучу сообщений и из маркета и кодбазы.

Гальмо. 

 
Vasyl Nosal:

Хочу просмотреть мои последнии сообщения(да и все). Выводит кучу сообщений и из маркета и кодбазы.

Гальмо. 

Нужно включать фильтр. Например, ниже включён фильтр по форуму:

Фильтр по нику и форуму 

 
Alexey Kozitsyn:

Поиск по сайту работает криво. Забиваю "Мастер MQL5". Выбираю раздел "Статьи". Результат.

Еще и скриншоты иногда левые вставляются. 

Уже работает поиск.
 
Как сделать, что бы при запуске визуализации советника в тестере, открывался график со всеми используемыми индикаторами?
а то открывается пустой график
Karputov Vladimir:

Нужно включать фильтр. Например, ниже включён фильтр по форуму:

 

Спасибо.
Aleksandr Novikov:
Как сделать, что бы при запуске визуализации советника в тестере, открывался график со всеми используемыми индикаторами?
а то открывается пустой график
Удалить в коде IndicatorTesterHide из советника.
 
Aleksandr Novikov:

Как на forum.mql4.com подписаться на тему, которую читаю?

Ее что, постоянно через поиск искать, а название темы в блокнотик записывать?

Форум какой то кастрированный. Функциональности НОЛЬ!

Так ответ будет или как всегда уйдет в историю, как не удобный вопрос?

Или администрация только последовательность ссылок в верхнем меню менять умеет?

Aleksandr Novikov:

Так ответ будет или как всегда уйдет в историю, как не удобный вопрос?

Или администрация только последовательность ссылок в верхнем меню менять умеет?

Хоть я и не из администрации, но на мой вопрос Вы тоже не ответили... 

