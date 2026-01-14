Ошибки, баги, вопросы - страница 1487
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я Вас конечно благодарю, за попытку помочь! НО!!!
Специально указал ссылку на форум, о котором спрашивал.
Где звездочка??? Если он работает, так зачем же его кастрировать???
Хочу просмотреть мои последнии сообщения(да и все). Выводит кучу сообщений и из маркета и кодбазы.
Гальмо.
Хочу просмотреть мои последнии сообщения(да и все). Выводит кучу сообщений и из маркета и кодбазы.
Гальмо.
Нужно включать фильтр. Например, ниже включён фильтр по форуму:
Поиск по сайту работает криво. Забиваю "Мастер MQL5". Выбираю раздел "Статьи". Результат.
Еще и скриншоты иногда левые вставляются.
а то открывается пустой график
Нужно включать фильтр. Например, ниже включён фильтр по форуму:
Как сделать, что бы при запуске визуализации советника в тестере, открывался график со всеми используемыми индикаторами?
а то открывается пустой график
Как на forum.mql4.com подписаться на тему, которую читаю?
Ее что, постоянно через поиск искать, а название темы в блокнотик записывать?
Форум какой то кастрированный. Функциональности НОЛЬ!
Так ответ будет или как всегда уйдет в историю, как не удобный вопрос?
Или администрация только последовательность ссылок в верхнем меню менять умеет?
Так ответ будет или как всегда уйдет в историю, как не удобный вопрос?
Или администрация только последовательность ссылок в верхнем меню менять умеет?
Хоть я и не из администрации, но на мой вопрос Вы тоже не ответили...