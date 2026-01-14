Ошибки, баги, вопросы - страница 1263

Silent:

Билд 1036

Что то с графиками серебра и золота, при масштабировании мышкой за шакалу цен. Не едет, очень маленький шаг.

Не знаю, как сформулировать. Просто график открыть и мышкой за цену подвигать.

совсем не ездит? или ездит пока снизу отрицательные значения не покажутся?

ЗЫ: возможно масштаб 1:1 стоит в настройках. 

 
На вертикальной шкале (ценовая шкала) нужно попробовать изменить вертикальный масштаб. Очень туго. Особенно заметно на крупных таймфреймах.
 
Ездит, но очень медленно, как будто Хтысячные считает.

ps не, на золоте 1х1... где потом цену искать :-)

Да, так.

 

Что это, ошибка ?


 

Ошибка или нет?

В МТ5 и МТ4 по разному обрабатывается событие CHARTEVENT_CHART_CHANGE.

В МТ5 при возникновении указанного события в OnChartEvent() можно сразу получить обновленные значения CHART_PRICE_MAX и CHART_PRICE_MIN.

В МТ4 при возникновении указанного события в OnChartEvent() вы можете получить только старые значения CHART_PRICE_MAX и CHART_PRICE_MIN.

Указанные значения обновятся только при событии, следующим за событием CHARTEVENT_CHART_CHANGE.

 

Вопрос по MT4:


Что означает сообщение "indicator is too slow, 370086734 ms. rewrite the indicator, please"?

Ведь 370086734 ms = 102 часа, а сообщение выскакивает сразу при запуске терминала MT4 с индикатором.

Возникает вопрос: владельцам коммерческих продуктов терминал тоже будет предлагать переписать индикатор?


P.S. Сам индикатор при этом визуально никак не тормозит.
 

В сервисе "Платежи" Дата    Номер    Операция    Ссылка    Отправитель    Получатель    Сумма

последняя операция написана прописными буквами и полупрозрачными, почему ?

 
Это похоже на замороженные средства, перечисленные Вам, видимо за подписку на сигнал.
 
Да, за подписку, не подскажите, что это значит ?
 
Если покупатель подписался на сигнал продавца, то его средства замораживаются до момента окончания срока подписки я так понимаю. По окончании срока - переходят продавцу.

ЗЫ. Предполагаю, так как не являюсь ни продавцом сигналов, ни подписчиком. Но по аналогии с сервисом фриланс можно сделать такой вывод (там я одно время что-то делал).

