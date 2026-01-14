Ошибки, баги, вопросы - страница 1263
Билд 1036
Что то с графиками серебра и золота, при масштабировании мышкой за шакалу цен. Не едет, очень маленький шаг.
Не знаю, как сформулировать. Просто график открыть и мышкой за цену подвигать.
совсем не ездит? или ездит пока снизу отрицательные значения не покажутся?
ЗЫ: возможно масштаб 1:1 стоит в настройках.
Ездит, но очень медленно, как будто Хтысячные считает.
ps не, на золоте 1х1... где потом цену искать :-)
На вертикальной шкале (ценовая шкала) нужно попробовать изменить вертикальный масштаб. Очень туго. Особенно заметно на крупных таймфреймах.
Да, так.
Что это, ошибка ?
Ошибка или нет?
В МТ5 и МТ4 по разному обрабатывается событие CHARTEVENT_CHART_CHANGE.
В МТ5 при возникновении указанного события в OnChartEvent() можно сразу получить обновленные значения CHART_PRICE_MAX и CHART_PRICE_MIN.
В МТ4 при возникновении указанного события в OnChartEvent() вы можете получить только старые значения CHART_PRICE_MAX и CHART_PRICE_MIN.
Указанные значения обновятся только при событии, следующим за событием CHARTEVENT_CHART_CHANGE.
Вопрос по MT4:
Что означает сообщение "indicator is too slow, 370086734 ms. rewrite the indicator, please"?
Ведь 370086734 ms = 102 часа, а сообщение выскакивает сразу при запуске терминала MT4 с индикатором.
Возникает вопрос: владельцам коммерческих продуктов терминал тоже будет предлагать переписать индикатор?
P.S. Сам индикатор при этом визуально никак не тормозит.
В сервисе "Платежи" Дата Номер Операция Ссылка Отправитель Получатель Сумма
последняя операция написана прописными буквами и полупрозрачными, почему ?
Это похоже на замороженные средства, перечисленные Вам, видимо за подписку на сигнал.
Да, за подписку, не подскажите, что это значит ?
Если покупатель подписался на сигнал продавца, то его средства замораживаются до момента окончания срока подписки я так понимаю. По окончании срока - переходят продавцу.
ЗЫ. Предполагаю, так как не являюсь ни продавцом сигналов, ни подписчиком. Но по аналогии с сервисом фриланс можно сделать такой вывод (там я одно время что-то делал).