Ошибки, баги, вопросы - страница 1266

Новый комментарий
barabashkakvn:
Не думаю, что это шутки. Скорее всего плановые работы на серверах.

Дак в том-то и дело, что я не считаю, что это шутка (хотя две линии аск выглядят как шутка)... и... если работы плановые, думаю, нужно сообщать людям... вдруг чего у кого... 

 
Tapochun:

Две линии Аск точно не шутка. Хотя вроде у кого-то было и обещали починить в новом билде. В Сервис-Деск не обращалаись?
Vinin:
Первым делом...

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Ошибки, баги, вопросы

Tapochun, 2015.01.09 16:03

Вчера с утра поступали не все котировки, было одновременно две цены аск, написал в сервисдеск - ответа еще не получил почему так... Потом правда все поправили, но...

 
Tapochun:

Может это не Ask, а Last (линия последней цены) ? В Свойствах (F8) можно цвета установить и отображение.
tol64:
Вот про нее то я совсем и забыл, спасибо, да, скорее всего, это так... тогда другой вопрос, почему она вообще появилась? Раньше не было и думать про нее не думал. Также было замечено, что ласт (как мы выяснили) стоит на месте, а цены бид и аск двигаются... тоже не понятно...

 
MQL5 шкала секунд. Происходит неверная разметка шкалы. В одной секунде 1014 мсек, как следствие пропадающие секунды. В результате неправильно работает OnTimer(). И вообще шкала времени кривая. (Код и распечатка прилагается). Удивительно, но на одном из VPS этот эффект почти не наблюдается! В пределах 15 мсек, но не секунда! Что это за глюк, Windows или MQL5 ?
Файлы:
testTime.zip  23 kb
 

всем привет, такая проблема, во время оптимизиации засыпает ноут, в парментрах питания выставил профиль "выская продуктивность", визде где были опции спать, установил никогда, посмотрел в журнал событий (как тут когда-то советовали) у меня нам написано следующее:

скрин 

thejobber:

Нагрелся до температуры 96 *С... многовато...
 

коллеги, спасибо, это я всё прочитал (перевёл), что делать? ))

 

в сц месяца 2 назад носил чистить кулер  чистить, менять термопатсу

 
thejobber:

коллеги, спасибо, это я всё прочитал (перевёл), что делать? ))

 

осталось поменять ноут. )
