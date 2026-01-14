Ошибки, баги, вопросы - страница 1266
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Не думаю, что это шутки. Скорее всего плановые работы на серверах.
Дак в том-то и дело, что я не считаю, что это шутка (хотя две линии аск выглядят как шутка)... и... если работы плановые, думаю, нужно сообщать людям... вдруг чего у кого...
Дак в том-то и дело, что я не считаю, что это шутка (хотя две линии аск выглядят как шутка)... и... если работы плановые, думаю, нужно сообщать людям... вдруг чего у кого...
Две линии Аск точно не шутка. Хотя вроде у кого-то было и обещали починить в новом билде. В Сервис-Деск не обращалаись?
Первым делом...
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Ошибки, баги, вопросы
Tapochun, 2015.01.09 16:03Вчера с утра поступали не все котировки, было одновременно две цены аск, написал в сервисдеск - ответа еще не получил почему так... Потом правда все поправили, но...
Первым делом...
Может это не Ask, а Last (линия последней цены) ? В Свойствах (F8) можно цвета установить и отображение.
Вот про нее то я совсем и забыл, спасибо, да, скорее всего, это так... тогда другой вопрос, почему она вообще появилась? Раньше не было и думать про нее не думал. Также было замечено, что ласт (как мы выяснили) стоит на месте, а цены бид и аск двигаются... тоже не понятно...
всем привет, такая проблема, во время оптимизиации засыпает ноут, в парментрах питания выставил профиль "выская продуктивность", визде где были опции спать, установил никогда, посмотрел в журнал событий (как тут когда-то советовали) у меня нам написано следующее:
всем привет, такая проблема, во время оптимизиации засыпает ноут, в парментрах питания выставил профиль "выская продуктивность", визде где были опции спать, установил никогда, посмотрел в журнал событий (как тут когда-то советовали) у меня нам написано следующее:
коллеги, спасибо, это я всё прочитал (перевёл), что делать? ))
в сц месяца 2 назад носил чистить кулер чистить, менять термопатсу
коллеги, спасибо, это я всё прочитал (перевёл), что делать? ))
в сц месяца 2 назад носил чистить кулер чистить, менять термопатсу