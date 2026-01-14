Ошибки, баги, вопросы - страница 1227
MT4. Демо-сервер MetaQuotes-Demo. Дыра с 30.08.2012 по 10.09.2012. Подтверждаю.
Не верю.
Специально трижды стирал всю историю с диска, трижды перезапуская проверял все три точки доступа. Вся история на месте.
Не нужно играться архивом котировок, а проверьте вчиcтую штатную историю.
Я специально поставил поставил МТ4 от MQ, чтобы поиграться именно со штатной историей.
По кнопке Home после удаления с диска история закачивается, это видно в состоянии соединения. Такая, как на скрине.
Это для сравнения другой брокер, и переключает, и докачивает
ps по Home докачка "до конца" не работает автоматом, не помню, так было раньше?
Речь оказывается о 2012 годе, а не о 2014.
Да, там дыра есть. Загрузите минутную историю из History Center и согласитесь на пересчет таймфреймов. Дыра заполнится.
Используйте серверы брокеров или переходите на МТ5, где с историей все гораздо лучше за счет единой минутной истории для всех таймфреймов.
Почему никто не отвечает на заявку в сервис-деске #1073960 от 2014.09.30 касательно MQL4?
Ошибка в файлах стандартной библиотеки при попытке использовать метод GetData классов CiForce и CiOBV
'm_applied' - improper enumerator cannot be used Oscilators.mqh 494 60
'm_applied' - improper enumerator cannot be used Volumes.mqh 241 34
И ещё ошибка в классе CiATR:
'GetData' - function must have a body Oscilators.mqh 25 22
Об этих же ошибках я писал и тут 3 месяца назад: https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page1190#comment_993762
Но ни ответа, ни привета. Вышел новый билд, а баги и ныне там. Неприятно такое отношение, честно говоря. Вроде помогаешь им, указываешь на ошибки, но никто даже ответить не соизволит. Неужели вам настолько плевать на кривость собственных библиотек?
Нет поста - нет проблемы?
Децкий сад.
Имеются ошибки в стандартной библиотеке для MQL4, а конкретно в индикаторных классах.
Для класса CiATR отсутствует тело метода GetData.
Метод GetData() определен в базовом родительском классе и не требуется переопределять в данном случае.
Учтите, что перед вызовом GetData() необходимо обновлять значения в индикаторных буферах класса методом Refresh()
Имеются ошибки в стандартной библиотеке для MQL4, а конкретно в индикаторных классах.
Для индикаторов, использующих параметр типа ENUM_APPLIED_VOLUME (CiForce, CiOBV), выдаётся ошибка: improper enumerator cannot be used
Вот для примера, которые компилируются и работают.
и
Очень редко появляется, но все равно хочу разобраться - надо стабильность работы программы.
вылетело в лог сообщение, в чем может быть причина?
Очень редко появляется, но все равно хочу разобраться - надо стабильность работы программы.