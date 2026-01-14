Ошибки, баги, вопросы - страница 1229

Новый комментарий
 

Mql Editor

Компилятор ведет себя естественно, а вот редактор светит закрытые поля. С классами кстати тоже самое.

 
Renat:

Сейчас официальный билд 1010, а 989 был бета-версией.

Обновитесь и попробуйте снова, пожалуйста.

Обновился, попробовал... Всё тоже самое.
Что работало на 975 от 1 августа 2014 не работает на 1010 от 31 октября 2014 :-(
 
crOss:
Обновился, попробовал... Всё тоже самое.
Что работало на 975 от 1 августа 2014 не работает на 1010 от 31 октября 2014 :-(
Проблема локализована? То есть, Вы уже знаете, на каком участке кода возникает проблема?
 
crOss:
Обновился, попробовал... Всё тоже самое.
Что работало на 975 от 1 августа 2014 не работает на 1010 от 31 октября 2014 :-(

Приведите более техничные и детальные объяснения, пожалуйста.

Вариант "не работает" никак не объясняет сути.

 
Renat:

Приведите более техничные и детальные объяснения, пожалуйста.

Вариант "не работает" никак не объясняет сути.

Возьмите любой эксперт (из примеров от MetaQuotes),запустите под билдом 975 на определённом периоде и с параметрами,
получите результаты работы, т.е. график кривой доходности и таблицу сделок.


Теперь запустите этот же эксперт под билдом 1010 на этом же периоде и с этими же параметрами, получите совершенно другие результаты...

P.S. Метатестер 32-разрядный

 
crOss:
 

...

P.S. Метатестер 32-разрядный

Оказывается речь о результатах в тестере стратегий.

Будем разбираться, спасибо

 

Функция FileFlush не работает.

Вот такой проверочный код:

void OnStart()
{
  int h= FileOpen("TestFile.txt", FILE_CSV|FILE_WRITE|FILE_SHARE_READ);
  if (h==INVALID_HANDLE) { Alert("Ошибка открытия файла");  return; }
  Print("Start writing file");
  int starttime= TimeLocal();  
  int flushtime= starttime;

  while(TimeLocal()-starttime < 30 && !IsStopped())
  {
    FileWrite(h, "String");
    if (TimeLocal()-flushtime >= 5) { FileFlush(h);  Print("Flush file");  flushtime=TimeLocal(); }
    Sleep(100);
  }
  Print("Finish writing file"); 
  FileClose(h);
}

В процессе выполнения скрипта наблюдаю за файлом. Его размер постоянно нулевой.  И только когда код завершается, в файл скидываются данные.  Т.е. FileFlush не выполняет своей задачи.

 

не удаётся установить ни один индикатор из маркета пишет установка не удалась помогите

 
mader:

не удаётся установить ни один индикатор из маркета пишет установка не удалась помогите

Перед скачиванием через торговый терминал программ из Маркета, вы авторизовались в терминале под своим аккаунтом на MQL5 (тем, под которым зарегистрированы на этом сайте)?

То бишь, у вас в торговом терминале, во вкладке "Маркет", высвечивается ваш аккаунт на MQL5?

Если нет, то просто авторизуйтесь.

Это можно сделать там же во вкладке "Маркет" торгового терминала MT5 и МТ4 или через меню: "Сервис" -> "Настройки" -> "Сообщество".

 
я уже устанавливал индикаторы но после того как попытался установить демо версию индикатора больше не могу установить
1...122212231224122512261227122812291230123112321233123412351236...3695
Новый комментарий