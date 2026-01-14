Ошибки, баги, вопросы - страница 1229
Компилятор ведет себя естественно, а вот редактор светит закрытые поля. С классами кстати тоже самое.
Сейчас официальный билд 1010, а 989 был бета-версией.
Обновитесь и попробуйте снова, пожалуйста.
Что работало на 975 от 1 августа 2014 не работает на 1010 от 31 октября 2014 :-(
Обновился, попробовал... Всё тоже самое.
Что работало на 975 от 1 августа 2014 не работает на 1010 от 31 октября 2014 :-(
Приведите более техничные и детальные объяснения, пожалуйста.
Вариант "не работает" никак не объясняет сути.
получите результаты работы, т.е. график кривой доходности и таблицу сделок.
Теперь запустите этот же эксперт под билдом 1010 на этом же периоде и с этими же параметрами, получите совершенно другие результаты...
P.S. Метатестер 32-разрядный
...
Оказывается речь о результатах в тестере стратегий.
Будем разбираться, спасибо
Функция FileFlush не работает.
Вот такой проверочный код:
В процессе выполнения скрипта наблюдаю за файлом. Его размер постоянно нулевой. И только когда код завершается, в файл скидываются данные. Т.е. FileFlush не выполняет своей задачи.
не удаётся установить ни один индикатор из маркета пишет установка не удалась помогите
Перед скачиванием через торговый терминал программ из Маркета, вы авторизовались в терминале под своим аккаунтом на MQL5 (тем, под которым зарегистрированы на этом сайте)?
То бишь, у вас в торговом терминале, во вкладке "Маркет", высвечивается ваш аккаунт на MQL5?
Если нет, то просто авторизуйтесь.
Это можно сделать там же во вкладке "Маркет" торгового терминала MT5 и МТ4 или через меню: "Сервис" -> "Настройки" -> "Сообщество".