Ошибки, баги, вопросы - страница 1225

Новый комментарий
 

после этого открыл ордер что бы было видно на графике. сделал скрин https://www.mql5.com/ru/charts/2537124/eurusd-h4-e-global-trade

а он идентичен 2537080

хотя должен выглядеть вот так:

а в браузере после публикации открывается так:


График EURUSD, H4, 2014.10.24 09:51 UTC, E-Global Trade & Finance Group, Inc., MetaTrader 4, Real
График EURUSD, H4, 2014.10.24 09:51 UTC, E-Global Trade & Finance Group, Inc., MetaTrader 4, Real
  • www.mql5.com
Символ: EURUSD. Период графика: H4. Брокер: E-Global Trade & Finance Group, Inc.. Торговая платформа: MetaTrader 4. Режим торговли: Real. Дата: 2014.10.24 09:51 UTC.
 

посмотрите, парсер сайтов показывает меленький скрин с белым прямоугольников в влевом верхнем углу

а ссылка ведёт вообще на другой скрин.

ЗЫ: о! сейчас обновилось и открывается правильный скрин

ЗЫЗЫ: в общем подобное наблюдается после удаления скрина сразу после публикации

 
sanyooooook:

посмотрите, парсер сайтов показывает меленький скрин с белым прямоугольников в влевом верхнем углу

а ссылка ведёт вообще на другой скрин.

ЗЫ: о! сейчас обновилось и открывается правильный скрин

ЗЫЗЫ: в общем подобное наблюдается после удаления скрина сразу после публикации

Спасибо за обращение!

Воспроизвели. Будет исправлено.

 

Никто не заметил - в последних версиях (а может и не только) metatester64.exe (процессы агентов) постоянно пишет в файл, даже когда его CPU usage = 0%

Мониторинг показывает, что идет постоянная запись в Tester\Agent-0.0.0.0-2000\logs\XXX.log. Причем, размер файла - вполне себе нормальный (300-400К).

Но судя по показаниям Task Manager - такое ощущение, что процесс перезаписывает файл целиком раз в секунду. 

 
vlad_123:

Никто не заметил - в последних версиях (а может и не только) metatester64.exe (процессы агентов) постоянно пишет в файл, даже когда его CPU usage = 0%

Мониторинг показывает, что идет постоянная запись в Tester\Agent-0.0.0.0-2000\logs\XXX.log. Причем, размер файла - вполне себе нормальный (300-400К).

Но судя по показаниям Task Manager - такое ощущение, что процесс перезаписывает файл целиком раз в секунду. 

Тут где то был ответ, обещали исправить.
 
Silent:
Тут где то был ответ, обещали исправить.
ОК, спасибо
 

Подскажите пожалуйста.

Хочу высчитать стоимость пункта на инструменте в валюте депозита? Эта функция с таким идентификатором 

double B =  SymbolInfoDouble( _Symbol,  SYMBOL_POINT);

сделает это? В документации указано про идентификатор "Значение одного пункта", а какое именно значение не пойму.

Заранее благодарю. 

[Удален]  
RedFish:

Подскажите пожалуйста.

Хочу высчитать стоимость пункта на инструменте в валюте депозита? Эта функция с таким идентификатором 

double B =  SymbolInfoDouble( _Symbol,  SYMBOL_POINT);

сделает это? В документации указано про идентификатор "Значение одного пункта", а какое именно значение не пойму.

Заранее благодарю. 

Добрый вечер. Думаю, в данном случае это эквивалент _Point по иному символу (актуально, если советник, например, на EURUSD, а нужно узнать на стоимость пункта на USDJPY . И чуть ниже в списке идет SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_PROFIT/SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_LOSS скорее всего то, что Вам нужно. В каждом случае - можно проверить. Вообще, даже очевидные вещи лучше проверять.
 
Tapochun:
Добрый вечер. Думаю, в данном случае это эквивалент _Point по иному символу (актуально, если советник, например, на EURUSD, а нужно узнать на стоимость пункта на USDJPY . И чуть ниже в списке идет SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_PROFIT/SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_LOSS скорее всего то, что Вам нужно. В каждом случае - можно проверить. Вообще, даже очевидные вещи лучше проверять.
Tapochun спасибо.
[Удален]  
RedFish:
Tapochun спасибо.
Не за что. Справедливости ради признаюсь, сегодня увидел это в одной ветке форума. Задавали идентичный вопрос,  ALXIMIKS там предложил этот вариант (или подобный, к сожалению, ветку не нашел).
1...121812191220122112221223122412251226122712281229123012311232...3695
Новый комментарий