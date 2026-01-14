Ошибки, баги, вопросы - страница 1225
после этого открыл ордер что бы было видно на графике. сделал скрин https://www.mql5.com/ru/charts/2537124/eurusd-h4-e-global-trade
а он идентичен 2537080
хотя должен выглядеть вот так:
а в браузере после публикации открывается так:
посмотрите, парсер сайтов показывает меленький скрин с белым прямоугольников в влевом верхнем углу
а ссылка ведёт вообще на другой скрин.
ЗЫ: о! сейчас обновилось и открывается правильный скрин
ЗЫЗЫ: в общем подобное наблюдается после удаления скрина сразу после публикации
Спасибо за обращение!
Воспроизвели. Будет исправлено.
Никто не заметил - в последних версиях (а может и не только) metatester64.exe (процессы агентов) постоянно пишет в файл, даже когда его CPU usage = 0%
Мониторинг показывает, что идет постоянная запись в Tester\Agent-0.0.0.0-2000\logs\XXX.log. Причем, размер файла - вполне себе нормальный (300-400К).
Но судя по показаниям Task Manager - такое ощущение, что процесс перезаписывает файл целиком раз в секунду.
Тут где то был ответ, обещали исправить.
Подскажите пожалуйста.
Хочу высчитать стоимость пункта на инструменте в валюте депозита? Эта функция с таким идентификатором
double B = SymbolInfoDouble( _Symbol, SYMBOL_POINT);
сделает это? В документации указано про идентификатор "Значение одного пункта", а какое именно значение не пойму.
Заранее благодарю.
Добрый вечер. Думаю, в данном случае это эквивалент _Point по иному символу (актуально, если советник, например, на EURUSD, а нужно узнать на стоимость пункта на USDJPY . И чуть ниже в списке идет SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_PROFIT/SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_LOSS скорее всего то, что Вам нужно. В каждом случае - можно проверить. Вообще, даже очевидные вещи лучше проверять.
Tapochun спасибо.