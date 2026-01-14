Ошибки, баги, вопросы - страница 1226

Истории в МТ4 окончательно верить больше нельзя?

Укоротили - ладно. Дыра с 30.08.2012 по 10.09.2012 - это что?

upd евробакс

 

Наблюдаю такой баг.  Сейчас выходные, и значение TimeCurrent() равно 2014.10.24  17:49, т.е. это вечер пятницы, задолго до закрытия торговой сессии.  А время последних котировок по символам равно  2014.10.24  22:59.

Как так получается, что TimeCurrent() меньше времени котировок?

Вот скриншот, где видно это время в Обзоре рынка:

 
Вы показали скриншот, сделанный в воскресенье: маркет вотч по EURUSD наверняка показывает 22:59:xx, на чарте часовки все верные.

Где вы взяли TimeCurrent? Из своей MQL5 программы или лишь сделали предположении на основе заголовка Market Watch?

Я думаю, вы сделали неправильное предположение.

 
Silent:

Истории в МТ4 окончательно верить больше нельзя?

Укоротили - ладно. Дыра с 30.08.2012 по 10.09.2012 - это что?

upd евробакс

Обратитесь в владельцу сервера, где нет истории.

Вообще обратите внимание на свое сообщение, пожалуйста. Вы даже не указали имени сервера.

 
Renat:

Обратитесь в владельцу сервера, где нет истории.

Вообще обратите внимание на свое сообщение, пожалуйста. Вы даже не указали имени сервера.

Извините

Access Point 1,2,3

 
Silent:

Извините

Access Point 1,2,3

Специально проверил только что - история на месте:

Попробуйте команду "Обновить" на чарте.

 
Renat:

Специально проверил только что - история на месте:

Попробуйте команду "Обновить" на чарте.

Пробовал. Сносил полностью и через архив котировок, и с диска, перезакачивал.
 
Renat:

С каких дат у вас дни, недели, месяцы?

У меня 23.06.72, 05.03.1995, 01.07.1993

ps ТФ меньше дня тоже все разные

 
Silent:
Пробовал. Сносил полностью и через архив котировок, и с диска, перезакачивал.

Не верю.

Специально трижды стирал всю историю с диска, трижды перезапуская проверял все три точки доступа. Вся история на месте.

Не нужно играться архивом котировок, а проверьте вчиcтую штатную историю.

 
Renat:

Вы показали скриншот, сделанный в воскресенье: маркет вотч по EURUSD наверняка показывает 22:59:xx, на чарте часовки все верные.

Где вы взяли TimeCurrent? Из своей MQL5 программы или лишь сделали предположении на основе заголовка Market Watch?

Я думаю, вы сделали неправильное предположение.

Я ж конкретно написал про TimeCurrent.  Само собой,  что я проверял его в MQL, инача зачем бы я упомянал его.  А MarketWatch я привёл лишь в подтвеждение.  Оно выдаёт точно такое же значение. 

Да и вообще, разве время в MarketWatch - это не то же самое что TimeCurrent?

