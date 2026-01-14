Ошибки, баги, вопросы - страница 1226
Истории в МТ4 окончательно верить больше нельзя?
Укоротили - ладно. Дыра с 30.08.2012 по 10.09.2012 - это что?
upd евробакс
Наблюдаю такой баг. Сейчас выходные, и значение TimeCurrent() равно 2014.10.24 17:49, т.е. это вечер пятницы, задолго до закрытия торговой сессии. А время последних котировок по символам равно 2014.10.24 22:59.
Как так получается, что TimeCurrent() меньше времени котировок?
Вот скриншот, где видно это время в Обзоре рынка:
Вы показали скриншот, сделанный в воскресенье: маркет вотч по EURUSD наверняка показывает 22:59:xx, на чарте часовки все верные.
Где вы взяли TimeCurrent? Из своей MQL5 программы или лишь сделали предположении на основе заголовка Market Watch?
Я думаю, вы сделали неправильное предположение.
Обратитесь в владельцу сервера, где нет истории.
Вообще обратите внимание на свое сообщение, пожалуйста. Вы даже не указали имени сервера.
Извините
Access Point 1,2,3
Специально проверил только что - история на месте:
Попробуйте команду "Обновить" на чарте.
С каких дат у вас дни, недели, месяцы?
У меня 23.06.72, 05.03.1995, 01.07.1993
ps ТФ меньше дня тоже все разные
Пробовал. Сносил полностью и через архив котировок, и с диска, перезакачивал.
Не верю.
Специально трижды стирал всю историю с диска, трижды перезапуская проверял все три точки доступа. Вся история на месте.
Не нужно играться архивом котировок, а проверьте вчиcтую штатную историю.
Я ж конкретно написал про TimeCurrent. Само собой, что я проверял его в MQL, инача зачем бы я упомянал его. А MarketWatch я привёл лишь в подтвеждение. Оно выдаёт точно такое же значение.
Да и вообще, разве время в MarketWatch - это не то же самое что TimeCurrent?