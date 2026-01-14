Ошибки, баги, вопросы - страница 1231
P./S.: Причём в МТ5 получилось скачать продукт из Маркета и без авторизации аккаунта на MQL5 (в МТ4 без авторизации не стала пробовать).
Не знала ранее о такой возможности.
Да и аргументы, честно говоря, странные у вас. Тот кто не умеет пользоваться, он и не пользуется этим. Много ли вы видели быдлокодов, где используется FileFlush? Я ни одного.
Практически все неправильно ею пользовались, а потом у них "Метатрейдер тормозит". Эта WinAPI функция экстремально тормозная.
При переходе к 600 билдам мы полностью переписали всю файловую работу и ускорили ее в десятки раз на обычных мелкокусочных режимах работы.
А переоткрытие файла усложняет код.
Зато сразу же заставляет думать над последствиями, не ставить на каждом тике FileFlush и потом не удивляться результатам в тестере торговых стратегий.
Практически все неправильно ею пользовались, а потом у них "Метатрейдер тормозит".
Да вы преувеличиваете. Может и попадались отдельные горе-кодеры, но не стоит обобщать. С ваших слов получается, будто все тут нубы и идиоты.
Зато сразу же заставляет думать над последствиями...
Ренат, ну это не серьёзно, ей богу! Мы же не в школе. Складывается впечатление, что вы тут домашние задания раздаёте ученикам, типа пусть помучаются, зато научатся думать и т.д. ("тяжело в учении - легко в бою"). Вы позиционируете MQL как обучающее пособие для чайников или как рабочий инструмент для программистов? Если второе, то зачем вы ставите искусственные палки в колёса?
Если кто-то чего-то не знает или не умеет - это его личные проблемы, пусть учится. С какой стати из-за него урезать функционал всем остальным?
Оглядитесь вокруг наших форумов и кодобазы, пожалуйста.
Мы не в школе. Мы в гораздо более худшем месте, где масса некачественного кода и где всегда априори MetaQuotes виноват во всем. Сделаешь так - виноват, сделаешь наоборот - все равно виноват.
Решение победить FileFlush как раз пришло от понимания, что отключить его - это меньшее зло, чем наблюдать за тормозами и жалобами трейдеров. Мы не просто его отключили, а вообще полностью переписали всю файловую работу так, что теперь это экстремально эффективный и скоростной движок, который сглаживает любые ошибки и неээфективные практики разработчиков. Думали мы очень хорошо.
Для информации: я не преувеличиваю, так как лично веду публичные обсуждения в наших форумах уже больше 13 лет:
Возьмите любой эксперт (из примеров от MetaQuotes),запустите под билдом 975 на определённом периоде и с параметрами,
получите результаты работы, т.е. график кривой доходности и таблицу сделок.
Теперь запустите этот же эксперт под билдом 1010 на этом же периоде и с этими же параметрами, получите совершенно другие результаты...
P.S. Метатестер 32-разрядный
Что показывает анализ сделок в тестере 975 билда и 1010 билда?
Для начала найдите точку расхождения. Сравните значение свопов. Посмотрите объёмы сделок
1. Есть индикатор вот с таким кодом:
2. Есть эксперт с таким:
3. Первым прикрепляем индикатор, вторым - эксперт
4. Ворушим чарт и ждем его зависание при использовании ChartSetSymbolPeriod
5. Все работает с ручным переключением ТФ и с ручным переключением валютных пар. Но не работает с программным (или стек на освобождение кривой или утечка какая-то ....)
Проблему с переключение ТФ мне удалось решить - API как в очередной раз получается надежнее
А вот как с API переключить валютную пару на нужную?
Так как от Service Desk ни ответа ни привета уже неделю подымаю проблему тут (МТ4 745 билд):
Ваша заявка не потеряна.
Обязательно ответим.
А вы не задумывались над тем, что возможно вы сами и способствуете распространению этой байки? Т.е. получается, что вы априори считаете себя виноватыми. К вам обращается несколько нубов с претензией, что у них там что-то не работает, а вы вместо того, чтобы вежливо им объяснить или послать их учить матчасть, прогибаетесь под них и переделываете свой продукт в угоду их невежеству. Так ведь получается? В итоге страдает и качество продукта, и эти люди ничему не учатся.
Я понимаю ещё если бы речь шла о торговой платформе. Но речь идёт о языке программирования, где важна гибкость. А вы лишаете этой гибкости. Вы ведь сами программист и понимаете наверно, что универсальных решений нет. Ваш якобы эффективный механизм подходит лишь для каких-то частных случаев, и совершенно не годится в других случаях. Одному нужно скидывать данные на диск через каждые 10 секунд, другому - через каждые 10 мегабайт, третьему - на каждом тике (да-да, бывает и такая потребность, если инфа очень важна). И повторюсь, если человек неправильно что-то использует - это его личные проблемы, не нужно потакать его невежеству и прогибаться под него.
Я всё это не просто так начал. У меня был код, где по FileFlush инфа периодически скидывалась на диск. И в последнее время я заметил, что ничего не скидыватся, хотя данных накапливается на 30-40 Мб. В итоге при падении терминала (а это нередкое явление) всё теряется. И вы даже не удосужились хотя бы предупредить об этом. Это напрочь подрывает доверие к MQL, если в любой момент любая функция может перестать работать.
Я выше указал, что у нас приоритет - эффективная работа и максимальная производительность только нашей платформы, а не режим работы на сторону. Это в первую очередь касается всех файловых операций: логов, баз данных и файлов экспертов.
Если вы так хотите работать снаружи с открытыми(а это само по себе уже серьезная проблема) файлами, то предпринимайте меры.
Не надо биться об стену - данное решение осознанное и не будет изменено.