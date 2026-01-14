Ошибки, баги, вопросы - страница 1230

авторизация не помогла всё равно пишет установка не удалась
 
mader:
Тогда, если это не выглядит таким образом:

напишите в Сервисдеск. Там помогут.
 
Кстати, похоже эта проблема есть не только у вас.

Попробовала сейчас скачать свой бесплатный продукт из Маркета к МТ5 (build терминала 999). Вышло сообщение: "Установка не удалась"

Продукты к МТ4 сейчас не пробовала скачать.

P./S.: Попробовала скачать из Маркета не свой продукт к МТ5. Такое же сообщение о неудавшейся установке.

 

P./S.: Перезагрузила MT5, произошло обновление до build 1010. На всякий случай и переавторизовалась.

Проблема со скачиванием продукта из Маркета осталась и при 1010.

Предположу, что видимо, какие-то работы в Маркете проводятся сейчас.

 
meat:

Функция FileFlush не работает.

Вот такой проверочный код:

В процессе выполнения скрипта наблюдаю за файлом. Его размер постоянно нулевой.  И только когда код завершается, в файл скидываются данные.  Т.е. FileFlush не выполняет своей задачи.

Да, фактически мы отключили сброс кешей по FileFlush, так как им почти никто не умеет пользоваться, убивает диск и производительность нашей системы.

Мы реализовали очень эффективную буферизацию и сами решаем когда сбрасывать кеши. Цель - производительность и реализация собственных задач платформы.

Если реально хотите сбрасывать данные на диск, то закрывайте файл.

 

Сегодня во время подготовки к переходу к SSL версии сайта кое-что поломали. Завтра с утра будет исправлено.

Извините за доставленные неудобства.

 
Renat:

Renat:

Уже исправили, попробуйте снова.
 
Renat:
Да.

И в МТ5 и в МТ4 получилось скачать продукты из Маркета.

 
Renat:

Да уж... Хоть бы предупредили чтоль, и в документации бы написали. А то как-то непорядочно: вырубили функцию, и ни кому ни слова.

Да и аргументы, честно говоря, странные у вас. Тот кто не умеет пользоваться, он и не пользуется этим.  Много ли вы видели быдлокодов, где используется FileFlush?  Я ни одного.  Обычно этой специфичной функцией пользуются именно те, кто знает, для чего она нужна.  Но даже если кто-то и неправильно пользуется, вам то что с того?  Чем вам мешала эта функция?  А переоткрытие файла усложняет код.

