Ошибки, баги, вопросы - страница 1230
авторизация не помогла всё равно пишет установка не удалась
Тогда, если это не выглядит таким образом:
напишите в Сервисдеск. Там помогут.
Кстати, похоже эта проблема есть не только у вас.
Попробовала сейчас скачать свой бесплатный продукт из Маркета к МТ5 (build терминала 999). Вышло сообщение: "Установка не удалась"
Продукты к МТ4 сейчас не пробовала скачать.
P./S.: Попробовала скачать из Маркета не свой продукт к МТ5. Такое же сообщение о неудавшейся установке.
P./S.: Перезагрузила MT5, произошло обновление до build 1010. На всякий случай и переавторизовалась.
Проблема со скачиванием продукта из Маркета осталась и при 1010.
Предположу, что видимо, какие-то работы в Маркете проводятся сейчас.
Функция FileFlush не работает.
Вот такой проверочный код:
В процессе выполнения скрипта наблюдаю за файлом. Его размер постоянно нулевой. И только когда код завершается, в файл скидываются данные. Т.е. FileFlush не выполняет своей задачи.
Да, фактически мы отключили сброс кешей по FileFlush, так как им почти никто не умеет пользоваться, убивает диск и производительность нашей системы.
Мы реализовали очень эффективную буферизацию и сами решаем когда сбрасывать кеши. Цель - производительность и реализация собственных задач платформы.
Если реально хотите сбрасывать данные на диск, то закрывайте файл.
Сегодня во время подготовки к переходу к SSL версии сайта кое-что поломали. Завтра с утра будет исправлено.
Извините за доставленные неудобства.
Спасибо за уточнение.
Уже исправили, попробуйте снова.
Да.
И в МТ5 и в МТ4 получилось скачать продукты из Маркета.
Да уж... Хоть бы предупредили чтоль, и в документации бы написали. А то как-то непорядочно: вырубили функцию, и ни кому ни слова.
Да и аргументы, честно говоря, странные у вас. Тот кто не умеет пользоваться, он и не пользуется этим. Много ли вы видели быдлокодов, где используется FileFlush? Я ни одного. Обычно этой специфичной функцией пользуются именно те, кто знает, для чего она нужна. Но даже если кто-то и неправильно пользуется, вам то что с того? Чем вам мешала эта функция? А переоткрытие файла усложняет код.