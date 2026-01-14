Ошибки, баги, вопросы - страница 1183
При тестировании советника, выдает ошибку
invalid takeprofit for OrderSend function
OrderSend error 4107
Как можно исправить не влезая в код советника?
Для данного объекта нельзя использовать функцию ZeroMemory
Ясно. Но почему компилятор показывает эту ошибку не в месте использования ZeroMemory, а в месте объявления класса? Сбивает с толку. Я уже всю голову сломал, пытаясь понять в чём ошибка, и где находится. Вы уж, пожалуйста, сделайте чтоб ошибка выдавалась в нужном месте. Ведь например при копировании объекта, содержащего неразрешённые для копирования элементы, ошибка возникает именно в строчке с копированием, а не где-то внутри класса.
Если перейти к практической стороне всего этого, то мне уже пришлось столкнуться с проблемой. В коде использовались статические объекты. Потом я решил заменить некоторые из них на динамические. В итоге операции сравнения и присваивания стали работать совсем по другому. И эту проблему было сложно выявить, т.к. программа продолжает нормально компилироваться и работать, но не так, как надо.
Не сразу понял суть проблемыОтсюда видно, что (a != a) приводит к сравнению указателей, в то время как (a >> a) приводит к вызову operator >>( A* )
Налицо противоречие.
Изменить поведение (a >> a) нельзя как и других перегруженных операторов (кроме == и !=), поскольку это сделает невозможным следующую конструкцию, поскольку нельзя вернуть (A), а можно вернуть только (A*).
Также невозможно будет полноценно пользоваться перегруженными операторами ввиду отсутствия операции приведения указателя к объекту (*a)
Остается только изменить поведение (== и !=)
Для сравнения указателей (== и !=) между собой и с числом\нулем (поскольку иные операции с указателями лишены смысла) необходимо ввести специальную функцию наподобие (GetPointer) или явно указать компилятору приведение типа
Таким образом сохранится возможность полноценного использования перегруженных операторов и будет устранено указанное выше противоречие
Единственным разумным исключением из общего правила должен остаться operator=(), поскольку
разом бы устранило все противоречия.
Исправлюсь: на самом деле противоречия устраняются только частично, поскольку при такой записи (*a) не решается проблема множественного применения операторов (что сейчас успешно работает со всеми операторами, кроме == и !=) - поэтому лучшим вариантом для сравнения указателей между собой на равенство\неравенство остается использование специальной функции - или явное приведение к типу ulong
так нормально, а такошибка компиляции
В продолжение темы об указателях, хорошо бы добавить в MQL стандартный оператор взятия указателя '&', так было бы значительно удобнее и компактнее, нежели громоздкий GetPointer. Да и отпадает необходимость приведения с помощью ulong, о чём шла речь выше. Таким образом, имея в арсенале операторы * и &, мы сможем однозначно определять требуемые операции:
И ещё по поводу этого амперсанда. Очень не хватает в MQL ссылок на переменные. Особенно с учётом ограниченного применения указателей (только на объекты классов). Часто требуется доступ к глубоко вложенному элементу структуры или многомерного массива. Приходится каждый раз писать полный путь к нему, это очень загромождает код. С помощью создания ссылки можно всё упростить. Да и вообще бывает необходимо локально "поменять" имя какой-то переменной для удобства. Впрочем, что я тут объясняю. Удобства пользования ссылок и так всем известны. А сейчас вместо этого приходится использовать #define, что конечно очень нехорошо.
Ну и также нужна возможность передачи результата функции по ссылке, т.е. double& Func() { }
Если принять обращение к функциям-членам только через (*a), то это не даст явных преимуществ, а наоборот - приведет к невозможности простого и понятного множественного применения операторов.
попробуйте переписать это с учетом Вашего предложения
А вместо указателя использовать сам объект нельзя, поскольку operator <<(...) может вернуть только указатель на объект.
Какие операции с указателями не лишены смысла? - только сравнение между собой и с числом - следовательно ими необходимо пренебречь, отдав их в специальную функцию (например bool ComparePointer( a,b)) ради сохранения возможности множественного применения операторов без чего собственно сама перегрузка операторов теряет основной смысл.