Ню-ню :)
ОК. Просветите нас. Какая ошибка в коде, или какой код, может закрыть позицию в тестере по цене другого инструмента. Мне правда, очень интересно.
Код несколько тысяч строк. Нет смысла прикладывать. статических переменных нет. Классы есть. В любом случае это ошибка тестера.
Есть Ваша ошибка.
В режиме отладки проводите контроль перед отсылкой торгового приказа. Смотрите на символ и на цены. И тестируйте хотя бы в режиме "Все тики".
Пример кода можете показать? Как закрыть позицию по EURUSD по цене GPBUSD?
Если запросто, то Вам не составит труда. Буду очень признателен.
Vladimir Karputov, 2019.03.24 05:58
В режиме отладки, визуализации ошибка отсутствует. Закрытие позиции происходит не торговым приказом, а по стоплоссу:
Вполне возможна логическая ошибка в коде, скорее всего здесь, посмотрю, конечно, пока не знаю как - в отладке ошибки нет:
удается установить стоп для ордера по цене 1.60704, на 3000 пунктов выше от текущей цены позиции.
Тестер в этом случае должен был бы запретить установку стопа.
Вот в лог смотрю:
приказ в изменение стопа отправляется для gpbusd, выделенная строка, а фактически исполняется для eurusd- следущая.
вот код установки стопа
где
OrderSend( req, res )
нативная функция mql, не перегруженная.
то есть вот здесь
пишет, что устанавливает стоп для gbpusd, так и должно быть, а фактически
OrderSend( req, res )
устанавливает его для eurusd
тут 2 ошибки.
№1. Ваша ошибка. Где-то в коде. Вы устанавливаете СЛ для позиции по EURUSD используя цену GBPUSD. Терминал против этого ничего не должен иметь.
№2. Баг терминала. Если этот СЛ срабатывает по несуществующей на тот момент цене в потоке EURUSD, используя цену GBPUSD.
https://www.mql5.com/ru/docs/constants/structures/mqltraderequest
Видимо при отправке запроса на модификацию, приоритет имеет поле position а не symbol. Распечатайте req.position