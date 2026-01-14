Ошибки, баги, вопросы - страница 1107
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Речь о "гуляющих по графику" объектах, когда при изменении масштаба по цене объекты смещаются по графику как попало в очень большом диапазоне, #766333 от 2013.06.06 14:16
Апнул тикет. Подождите ответа в нем, пожалуйста.
На новом, 900 билде, при переключении таймфреймов появляются такие ошибки:
Пробовал на чистом графике без индикаторов, советников, скриптов и т.п. Что за ошибка?
P.S. Пока заметил только на одном инструменте "UX-3.14".
В данном случае const является указатель, но не сам объект (т.е. z - не const A*), следовательно f() не обязана быть const
Сомневающиеся могут проверить аналогичную работу C++ компилятора
На таймфрейме <= M5 пропадают уровни ТА-инструмента Daily Fibo Channel. То есть при вертикально сжатом (в надежде увидеть хотя бы так) чарте и обратной его промотке в какой-то момент линии проявляются и даже можно отследить момент перехода видимости их в состояние невидимости.
Шаблон в архиве.
На таймфрейме <= M5 пропадают уровни ТА-инструмента Daily Fibo Channel. То есть при вертикально сжатом (в надежде увидеть хотя бы так) чарте и обратной его промотке в какой-то момент линии проявляются и даже можно отследить момент перехода видимости их в состояние невидимости.
Шаблон в архиве.
Прочтите справку к терминалу "Канал Финобаччи".
При установке канал Вы делаете привязку к ценам и времени. При уменьшении таймфрейма, естественно, уровни просто уходят из поля зрения. Но сам канал на графике остается. Чтобы это проверить выполните клик правой кнопки мыши и выбрать пункт "Список объектов"
Прочтите справку к терминалу "Канал Финобаччи".
При установке канал Вы делаете привязку к ценам и времени. При уменьшении таймфрейма, естественно, уровни просто уходят из поля зрения. Но сам канал на графике остается. Чтобы это проверить выполните клик правой кнопки мыши и выбрать пункт "Список объектов"
Во-первых, не Канал Финобаччи, а Канал Фибоначчи.
Во-вторых, есть подозрения, что Вы не набрасывали приложенный мною шаблон перед тем, как устремиться комментировать проблему (маловероятно, но причина может заключаться не в этом, а в разном железе, например, мониторе или видеокарте).
В-третьих, сейчас перепроверил и убедился, что линии пропадают уже начиная с M6.
В-четвёртых, проследите, пожалуйста, изменение присутствия линии при пошаговом уменьшении таймфрейма и сделайте очевидный вывод, что линия не может резко "сбежать" за экран при плавном уходе на младший (то есть соседний) таймфрейм. Я же не с H4 на M5 резко перешёл и недоумеваю: а где же моя линия? Её отход должен быть постепенный, понемногу, а тут она просто исчезает.
Не может при переходе с M10 на M6 линия резко уйти за границы монитора. То есть она явно теряет отображение на графике - собственно визуализацию как таковую, а не уходит за границы видимой области чарта. Линию невозможно отыскать даже при очень сильном вертикальном сжатии графика и даже весьма существенной отмотке его в прошлое. А в Списке объектов инструмент, конечно, продолжает присутствовать, никто и не спорит.
В сервисдеск.
Видел такой глюк, когда проверял объекты на корректность отображения, именно при масштабировании шкалы цен. Видимо, так и остался.