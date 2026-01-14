Ошибки, баги, вопросы - страница 1107

Новый комментарий
 
Silent:

Речь о "гуляющих по графику" объектах, когда при изменении масштаба по цене объекты смещаются по графику как попало в очень большом диапазоне, #766333 от 2013.06.06 14:16

Апнул тикет. Подождите ответа в нем, пожалуйста.
 
Renat:
Апнул тикет. Подождите ответа в нем, пожалуйста.
Хорошо, спасибо.
 
Ошибка компиляции
ENUM_DAY_OF_WEEK f()
{
        return ( ENUM_DAY_OF_WEEK( 1 ) ); // ошибка компиляции
}
а так
        return   ENUM_DAY_OF_WEEK( 1 ); // нормально
        return                      1;   // нормально
нормально
 

На новом, 900 билде, при переключении таймфреймов появляются такие ошибки:

history_base 

Пробовал на чистом графике без индикаторов, советников, скриптов и т.п. Что за ошибка? 

P.S. Пока заметил только на одном инструменте "UX-3.14".  

 
Ошибка компиляции
class A {
public:
        void f() {}
};

void OnStart()
{
               A * const z = new A;
// не путать с
//       const A *       a = new A; // и с
//       const A * const a = new A;
        z = new A; //     ошибка компиляции   обоснована, поскольку ранее объявлено const z
        z.f();     // (!) ошибка компиляции необоснована, поскольку z не const A* 
}

В данном случае const является указатель, но не сам объект (т.е.  z - не const A*), следовательно f() не обязана быть const

Сомневающиеся могут проверить аналогичную работу C++ компилятора 

 
Лишнее предупреждение, а зачем?
int f( int x )
{
        return ( x == 2 ? 0 :  1 <<  x - 1  );   //           предупреждение
        return ( x == 2 ? 0 : (1 <<  x - 1) );   //все равно предупреждение
        return ( x == 2 ? 0 :  1 << (x - 1) );   //уточнил
}
        int y = 2;
        int x = 1 <<  5 - y;  //предупреждение
        int x = 1 << (5 - y); //уточнил
Приоритет операций определен, лишние ненужные предупреждения затрудняют выявлять действительно важные неоднозначности
 

 На таймфрейме <= M5 пропадают уровни ТА-инструмента Daily Fibo Channel. То есть при вертикально сжатом (в надежде увидеть хотя бы так) чарте и обратной его промотке в какой-то момент линии проявляются и даже можно отследить момент перехода видимости их в состояние невидимости.

 Шаблон в архиве.

Файлы:
Daily_Fibo_Channel.zip  24 kb
 
x100intraday:

 На таймфрейме <= M5 пропадают уровни ТА-инструмента Daily Fibo Channel. То есть при вертикально сжатом (в надежде увидеть хотя бы так) чарте и обратной его промотке в какой-то момент линии проявляются и даже можно отследить момент перехода видимости их в состояние невидимости.

 Шаблон в архиве.

Прочтите справку к терминалу "Канал Финобаччи".

При установке канал Вы делаете привязку к ценам и времени. При уменьшении таймфрейма, естественно, уровни просто уходят из поля зрения. Но сам канал на графике остается. Чтобы это проверить выполните клик правой кнопки мыши и выбрать пункт "Список объектов"

 
barabashkakvn:

Прочтите справку к терминалу "Канал Финобаччи".

При установке канал Вы делаете привязку к ценам и времени. При уменьшении таймфрейма, естественно, уровни просто уходят из поля зрения. Но сам канал на графике остается. Чтобы это проверить выполните клик правой кнопки мыши и выбрать пункт "Список объектов"

 Во-первых, не Канал Финобаччи, а Канал Фибоначчи.

 Во-вторых, есть подозрения, что Вы не набрасывали приложенный мною шаблон перед тем, как устремиться комментировать проблему (маловероятно, но причина может заключаться не в этом, а в разном железе, например, мониторе или видеокарте).

 В-третьих, сейчас перепроверил и убедился, что линии пропадают уже начиная с M6.

 В-четвёртых, проследите, пожалуйста, изменение присутствия линии при пошаговом уменьшении таймфрейма и сделайте очевидный вывод, что линия не может резко "сбежать" за экран при плавном уходе на младший (то есть соседний) таймфрейм. Я же не с H4 на M5 резко перешёл и недоумеваю: а где же моя линия? Её отход должен быть постепенный, понемногу, а тут она просто исчезает.

 NZDUSDM15NZDUSDM12NZDUSDM10NZDUSDM6NZDUSDM6_VCompressedextremely_VCompressed

 Не может при переходе с M10 на M6 линия резко уйти за границы монитора. То есть она явно теряет отображение на графике - собственно визуализацию как таковую, а не уходит за границы видимой области чарта. Линию невозможно отыскать даже при очень сильном вертикальном сжатии графика и даже весьма существенной отмотке его в прошлое. А в Списке объектов инструмент, конечно, продолжает присутствовать, никто и не спорит. 

 
x100intraday:

В сервисдеск.

Видел такой глюк, когда проверял объекты на корректность отображения, именно при масштабировании шкалы цен. Видимо, так и остался.

1...110011011102110311041105110611071108110911101111111211131114...3695
Новый комментарий