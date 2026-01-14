Ошибки, баги, вопросы - страница 1021
Зачем терминал ломится на login.mql5.com, если в "настройках - сообщество" пустые поля?(821 билд не ломится)
Как определяете что ломится? Как определяете что ломится именно терминал? Нужны подробности. Пока не получилось повторить.
Здравствуйте,
Данные mql5.community у вас заполнены? со своей рабочей машины Вы можете заходить через браузер на сайт www.mql5.com или login.mql5.com (если да то через через какой браузер ходите, есть ли прокси)
Спасибо,
Добрый день.
Нет, в том то и дело, что в терминалах ничего не заполнено
и раньше не заполнялось. И у (на прошлой неделе установленного) терминала от брокера такое же поведение.
Через браузер захожу, по дефолту в компьютере IE10, пользую обычно FF, реже Оперу.
Прокси используете, если да то пропишите эти данные и в IE.
Спасибо,
Нет, не использую.
Не понимаю, при чем тут браузер? У терминала не заполнены поля авторизации - значит, нет причин стучаться на login.mql5.
Выдаёт на печать
0.07000000000000001
Со всеми остальными числами все происходит , как и должно - округляет до второго знака. Проблема только с числами типа 0.07ХХХХХ...
Странновато как-то...
И очень мешает
shosh:
Проблема только с числами типа 0.07ХХХХХ...
Со всеми остальными числами все происходит , как и должно - округляет до второго знака. Проблема только с числами типа 0.07ХХХХХ...
Странновато как-то...
а как вы думаете - как вещественное число представляется в памяти в виде бит? погуглите.
для того чтоб не было таких отображений используйте DoubleToString