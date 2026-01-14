Ошибки, баги, вопросы - страница 1021

Silent:

Зачем терминал ломится на login.mql5.com, если в "настройках - сообщество" пустые поля?

(821 билд не ломится)

Как определяете что ломится? Как определяете что ломится именно терминал? Нужны подробности. Пока не получилось повторить.

alexvd:

Как определяете что ломится? Как определяете что ломится именно терминал? Нужны подробности. Пока не получилось повторить.

По журналу, случайно внимание обратил.

Извиняюсь, не в сообщество, это сигналы, каждые 5 минут. Подписок нет, в настройках сигналы не заполнены, но каждые 5 мин. попытка коннекта.


На 821 другого брокера (сервис сигналов у брокера включен, но терминал там тоже не подключен к сигналам) такого нет.

Silent:

По журналу, случайно внимание обратил.

Извиняюсь, не в сообщество, это сигналы, каждые 5 минут. Подписок нет, в настройках сигналы не заполнены, но каждые 5 мин. попытка коннекта.


На 821 другого брокера (сервис сигналов у брокера включен, но терминал там тоже не подключен к сигналам) такого нет.

Здравствуйте,

Данные mql5.community у вас заполнены? со своей рабочей машины Вы можете заходить через браузер на сайт www.mql5.com или login.mql5.com (если да то через через какой браузер ходите, есть ли прокси)

Спасибо,

 
RenatB:

Здравствуйте,

Данные mql5.community у вас заполнены? со своей рабочей машины Вы можете заходить через браузер на сайт www.mql5.com или login.mql5.com (если да то через через какой браузер ходите, есть ли прокси)

Спасибо,

Добрый день.

Нет, в том то и дело, что в терминалах ничего не заполнено

и раньше не заполнялось. И у (на прошлой неделе установленного) терминала от брокера такое же поведение.

Через браузер захожу, по дефолту в компьютере IE10, пользую обычно FF, реже Оперу.

Silent:

Добрый день.

Нет, в том то и дело, что в терминалах ничего не заполнено

и раньше не заполнялось. И у (на прошлой неделе установленного) терминала от брокера такое же поведение.

Через браузер захожу, по дефолту в компьютере IE10, пользую обычно FF, реже Оперу.

Прокси используете, если да то пропишите эти данные и в IE.

Спасибо,

 
RenatB:

Прокси используете, если да то пропишите эти данные и в IE.

Спасибо,

Нет, не использую.

Не понимаю, при чем тут браузер? У терминала не заполнены поля авторизации - значит, нет причин стучаться на login.mql5.

 
Похоже, что баг какой-то - функция не работает, посмотрите пожалуйста:
Print(NormalizeDouble(0.07,2));

Выдаёт на печать

0.07000000000000001

Со всеми остальными числами все происходит , как и должно - округляет до второго знака. Проблема только с числами типа 0.07ХХХХХ...

Странновато как-то... 

И очень мешает

 

shosh:
Проблема только с числами типа 0.07ХХХХХ... 

Не спешите - попробуйте эти сначала
Print( 8.04, " ", 8.05, " ", 8.06 );
 
shosh:

Со всеми остальными числами все происходит , как и должно - округляет до второго знака. Проблема только с числами типа 0.07ХХХХХ...

Странновато как-то... 

а как вы думаете - как вещественное число представляется в памяти в виде бит?  погуглите.

для того чтоб не было таких отображений используйте DoubleToString

Добрый день. Извините что пишу сюда. Не могу найти на сайте службу поддержки. Можете подсказать как в нее обратиться. У меня проблемы технического характера по копированию сигналов. Спасибо.
