Ошибки, баги, вопросы - страница 1019
Результат:
Да, спасибо - поспешил я - не изучив до конца вопрос - спутал с WindowExpertName() в MQL4 - там всё время выдавало имя компилируемого модуля - вот и стереотип возник
Ну я примерно так и понял. А теперь зацени к каким сложностям и в каком объёме привела эта небольшая (казалось бы) заморочка.
Я к тому, что нужно тщательно изучать возможности и ограничения связанные со структурированием программ.
Банзай! ))
Структура рулит. Содержание вторично, структура первична.
У меня "Панель" - структура простейшая: Событие -> Обработка
События тоже простые: нажатие кнопки, выбор списка, календаря, перемещение мыши и т.п.
Весьма типичная проблема для начала проектирования: как бы так организовать (структурировать) обработку событий в программе, чтобы её (программу) в дальнейшем можно было развивать и при этом минимально переделывать уже сделанное.Хотите обсудить варианты? Если хотите, тогда сюда.
С какой целью в качестве времени (например, баров) пишется локальное время сервера, а не UTC???
В чем может быть дело?? не получается скачивать экспертов, все времЯ выдает одну и туже ошибку в журнале:
При этом в самом терминале не работает сам маркет просто пустое белое окно!!!
Этот код означает, что кто-то посередине вклинивается в протокол (файрвол? Антивирус?) или банально dns не туда направляет.
появилась проблема с тестером,
билд последний х64 Винда 7 - 64
при запуске тестера, маржа = 0, при завершении теста маржа = 1000, советник не тестируется.
странно эта ошибка возникает при таком коде: