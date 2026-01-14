Ошибки, баги, вопросы - страница 1019

MetaDriver:

Результат:

Да, спасибо - поспешил я - не изучив до конца вопрос - спутал с WindowExpertName() в MQL4 - там всё время выдавало имя компилируемого модуля - вот и стереотип возник
 
A100:
Да, спасибо - поспешил я - не изучив до конца вопрос - спутал с WindowExpertName() в MQL4 - там всё время выдавало имя компилируемого модуля - вот и стереотип возник

Ну я примерно так и понял.  А теперь зацени к каким сложностям и в каком объёме привела эта небольшая (казалось бы) заморочка.

Я к тому, что нужно тщательно изучать возможности и ограничения связанные со структурированием программ. 

Структура рулит. Содержание вторично, структура первична.

Банзай! ))

 
MetaDriver:

Структура рулит. Содержание вторично, структура первична.

У меня "Панель" - структура простейшая: Событие -> Обработка

События тоже простые: нажатие кнопки, выбор списка, календаря, перемещение мыши и т.п.

 
A100:

У меня "Панель" - структура простейшая: Событие -> Обработка

События тоже простые: нажатие кнопки, выбор списка, календаря, перемещение мыши и т.п.


Весьма типичная проблема для начала проектирования:  как бы так организовать (структурировать) обработку событий в программе, чтобы её (программу) в дальнейшем можно было развивать и при этом минимально переделывать уже сделанное.

Хотите обсудить варианты?  Если хотите, тогда сюда.
 

С какой целью в качестве времени (например, баров) пишется локальное время сервера, а не UTC???

 

В чем может быть дело??  не получается скачивать экспертов,  все времЯ выдает одну и туже ошибку в журнале:

Ошибка при установки эксперта

При этом в самом терминале не работает сам маркет просто пустое белое окно!!!



пустой маркет

 
Этот код означает, что кто-то посередине вклинивается в протокол (файрвол? Антивирус?) или банально dns не туда направляет.

Проверьте свои сетевые настройки
 
Renat:
Этот код означает, что кто-то посередине вклинивается в протокол (файрвол? Антивирус?) или банально dns не туда направляет.

Проверьте свои сетевые настройки
Я специально установил на свой старый ноутбук чистую винду, файрвола нет, только антивирус Kaspersky Internet Security 2013, защиту остановил, все равно не работает, а вот на счет dns не могли бы подсказать где проверить сетевые настройки в Windows 7 Максимальная?
 

появилась проблема с тестером, 

билд последний х64 Винда 7 - 64

при запуске тестера, маржа = 0, при завершении теста маржа = 1000, советник не тестируется.

 

 

 

 

странно эта ошибка возникает при таком коде: 

        double margin;
        
        bool check = OrderCalcMargin(request.type,request.symbol,request.volume,request.price,margin);
      if(check && margin<AccountInfoDouble(ACCOUNT_FREEMARGIN))OrderSend(request,result);
