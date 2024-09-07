Пожелания для МТ5 - страница 77
Тоже самое что и виртуальный сервер только у MetaQuotes?
У меня такое предложение.
Есть например два эксперта висящих на разных окнах.
Первый эксперт реализует определенный алгоритм.
advisor.ex5 первый эксперт
Второй эксперт получает данные от первого
trader.ex5 второй эксперт
Тут и многопоточность и все прелести модульности :)
PS/// данный вариант я пробовал компилить. Компилируется без ошибок.
Первый эксперт задает сигналы. signal не равен нулю .
Второй эксперт успешно экспортирует функцию, но значение signal получает 0. Т.е. я так понимаю, что второй эксперт создает еще один экземпляр первого эксперта (но т.к. в новом экземпляре эксперта ни кто не вызывает OnTick(), то и signal не принимает ни какое значение).
А хотелось бы, чтобы он не создавал еще один экземпляр, а искал уже существующий, и подключался к нему.
Уважаемы разработчики не предлагайте использовать глобальные переменные.
Нужно чтобы эксперт подключался к именно уже работающему эксперту.
Мог передавать ему массивы обычных типов, массивы структур. Для дальешей обработке (Set методы) их или заполнения (Get методы).
Какие это даст возможности... Можно писать на MQL5 нейронные сети, обработчики, генераторы, библиотеки, и тп.
Такие объекты, которые нужны в одном экземляре, и выполнялись в своем потоке.
И написанные на MQL5. А не на сторонних приложениях.
Лучше это сделать в виде библиотек на подобие тех же самых DLL.
Или какой то симбиоз Библиотеки и Эксперта.
MetaEditor5 ---- Файл --- Создать ---- Динамическая Библиотека.
Реализовать возможности.
1. Чтоб эта библиотеку можно было загружать в отдельном потоке.
2. Другие эксперты скрипты индикаторы подключались к уже запущенной библиотеке.
3. Можно динамически подгрузить библиотеку и выгрузить.
Инструменты - история
Добавте, пожалуйста, сортировку по столбцам.
Предлагаю добавить сюда
"отключиться от сервера" с разрывом связи.
Нужен сервис паркинга скриптов:
parking.mql5.com
Имеющийся у MQ опыт проведения чемпионатов, думаю, позволяет это реализовать.
Предлягаю добавить "отменить"(Ctrl+z) удалил нечаянно график с индикаторами Ctrl+z и все впорядки.
VPS от MetaQuotes будет пользоваться спросом, с такой то мощнейшей тех. поддержкой я первый подпишусь.
VPS от MetaQuotes? - замечательная мысль! (прыгаю от восторга)
MetaQuotes, пожалуй, единственная компания, на VPS которой я бы осмелился расположить свой эксперт (кроме моего собственного сервера, если бы он у меня был).
Меню Файл - Открыть удалённый.
Но для этого сначала надо выставить галку в Сервис - Настройки - вкладка Графики - сохранять удалённые графики для переоткрытия