Пожелания для МТ5 - страница 77

Lizar:

Тоже самое что и виртуальный сервер только у MetaQuotes? 

Нет, что-нибудь попроще, с обычным Web-интерфейсом и возможностью доступа из любого браузера любой OS.
 

У меня такое предложение.

Есть например два эксперта висящих на разных окнах.

Первый эксперт реализует определенный алгоритм.

advisor.ex5  первый эксперт

int signal = 0;

void OnTick()
  {
///// какие то вычисления
///// потому получение сигнала

  или signal = 0;
  или signal = 1;
  или signal =-1;
  }
int  GetSignal(void)  export {return(signal);}

 Второй эксперт получает данные от первого

 trader.ex5  второй эксперт

#import "advisor.ex5"
  int  GetSignal(void);
#import
void OnTick()
  {
   Print(GetSignal());
  }

Тут и многопоточность и все прелести модульности :)

PS/// данный вариант я пробовал компилить.  Компилируется без ошибок.

Первый эксперт задает сигналы.  signal не равен нулю . 

Второй эксперт успешно экспортирует функцию, но значение signal получает 0. Т.е. я так понимаю, что второй эксперт создает еще один экземпляр первого эксперта (но т.к. в новом экземпляре эксперта ни кто не вызывает OnTick(), то и signal не принимает ни какое значение).

А хотелось бы, чтобы он не создавал еще один экземпляр, а искал уже существующий, и подключался к нему. 

 

Уважаемы разработчики не предлагайте использовать глобальные переменные.

Нужно чтобы эксперт подключался к именно уже работающему эксперту.

Мог передавать ему массивы обычных типов, массивы структур. Для дальешей обработке (Set методы) их или заполнения (Get методы).

Какие это даст возможности... Можно писать на MQL5 нейронные сети, обработчики, генераторы, библиотеки, и тп.

Такие объекты, которые нужны в одном экземляре,  и выполнялись в своем потоке

И написанные на MQL5.  А не на сторонних приложениях.  

 

Лучше это сделать в виде библиотек на подобие тех же самых DLL.

Или какой то симбиоз Библиотеки и Эксперта. 

MetaEditor5 ---- Файл --- Создать ---- Динамическая Библиотека.

 Реализовать возможности.

1. Чтоб эта библиотеку можно было загружать в отдельном потоке.

многопоточность. Чтобы у нее была своя функция инициализации, де инициализации. 

2. Другие эксперты скрипты индикаторы подключались к уже запущенной библиотеке. 

взаимодействие

3. Можно динамически подгрузить библиотеку и выгрузить.

экономия ресурсов. Т.к. есть например определенный процесс (емкий), который нужно выполнить в определенное время.

Этот процесс не висит все время в памяти. А эксперт в определенное время подгружает библиотеку, совершает операции, выгружает библиотеку.

 

 

Инструменты - история

Добавте, пожалуйста, сортировку по столбцам.  

 

Предлагаю добавить сюда

"отключиться от сервера"  с разрывом связи. 

 
MoneyJinn:

Нужен сервис паркинга скриптов:

parking.mql5.com

Имеющийся у MQ опыт проведения чемпионатов, думаю, позволяет это реализовать.

VPS от MetaQuotes будет пользоваться спросом, с такой то мощнейшей тех. поддержкой я первый подпишусь.
 

Предлягаю добавить "отменить"(Ctrl+z) удалил нечаянно график с индикаторами Ctrl+z и все впорядки.

 
Urain:
VPS от MetaQuotes будет пользоваться спросом, с такой то мощнейшей тех. поддержкой я первый подпишусь.

VPS от MetaQuotes? - замечательная мысль! (прыгаю от восторга)

MetaQuotes, пожалуй, единственная компания, на VPS которой я бы осмелился расположить свой эксперт (кроме моего собственного сервера, если бы он у меня был).

 
joo:

VPS от MetaQuotes? - замечательная мысль! (прыгаю от восторга)

MetaQuotes, пожалуй, единственная компания, на VPS которой я бы осмелился расположить свой эксперт (кроме моего собственного сервера, если бы он у меня был).

С такими возможностями MetaQuotes постепенно превратится в супер-корпорацию. Это было бы просто замечательно! )))
 
gumgum:

Предлягаю добавить "отменить"(Ctrl+z) удалил нечаянно график с индикаторами Ctrl+z и все впорядки.

 

Меню Файл - Открыть удалённый.

Но для этого сначала надо выставить галку в Сервис - Настройки - вкладка Графики - сохранять удалённые графики для переоткрытия

