Пожелания для МТ5 - страница 79
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
VPS от MetaQuotes? - замечательная мысль! (прыгаю от восторга)
MetaQuotes, пожалуй, единственная компания, на VPS которой я бы осмелился расположить свой эксперт (кроме моего собственного сервера, если бы он у меня был).
Чем же не нравятся сторонние серверы? На что обратить внимание?
Тем, что хозяева этих серверов имеют доступ к серверам, а значит и доступ к Вашим советникам.
А для MetaQuotes чужие советники - табу, для них это дело чести.
Это если сказать очень грубо и вульгарно, но дела обстоят именно так.
Тем, что хозяева этих серверов имеют доступ к серверам, а значит и доступ к Вашим советникам.
А для MetaQuotes чужие советники - табу, для них это дело чести.
Это если сказать очень грубо и вульгарно, но дела обстоят именно так.
Спасибо.А как вариант привязка советника к счету.На сервере держать только откомпелированный вариант...?
Спасибо.А как вариант привязка советника к счету.На сервере держать только откомпелированный вариант...?
Интересно .Я вот пока заказал тестовый доступ.Понять что это вообще такое VPS.Чем же не нравятся сторонние серверы? На что обратить внимание?
Первое и наверно главное, это бесперебойная работа терминала, ну и пинг до сервака ДЦ.
Просто владельцы стороннего VPS наверняка не будут настраивать свои сервера на специфические потребности терминала.
Терминал трафика потребляет мало, а значит теоретически абонплату можно снизить (+ необходима именно бесперебойность).
MQ может закешировать данные (благо ДЦ не так уж и много) и входной трафик транслировать через общий прокси, сторонние владельцы этим заниматься точно не будут.
Плюс я уже говорил что у MQ сильная тех.поддержка и они понимают что такое бесперебойность, тогда как сторонние владельцы VPS могут просто закрыть глаза на то что связь регулярно не надолго рвётся.
При выставлении отложенных ордеров Buy Stop Limit и Sell Stop Limit нужно указать цену исполнения (отмечено зелёным на картинке) и цену ордера (отмечено синим на картинке).
После того, как ордер установлен на график мы видим только зелёную линию, то есть тот уровень после достижения ценой которого будет выставлен ордер Buy Limit. Я думаю, что всё же нужно размещать на график и тот уровень, на котором будет установлен Buy Limit/Sell Limit. Также при условии, если опция "Запретить перетаскивание торговых уровней" в Настройках терминала отключена, этот уровень можно было бы корректировать.
Вы не находите, что это было бы удобней? Сейчас создаётся впечатление, что этот момент не доделан. Примите, пожалуйста, как пожелание.
Хотелось бы иметь возможность использовать лайт версию терминала, особенно это актуально для автоторговли на VPS.