Визуализация будет скоро-скоро. Она уже есть, проходит внутреннее тестирование
1) Было бы неплохо если бы в окне "Инструменты" , напримр по правой кнопке мыши, можно было бы выбрать какие закладки из доступных отображать, а какие не нужно (разумеется не абсолютно все - торговля, история и активы в любом случае всем нужны, а вот остальные возможно стоит дать возможность настраивать).
Смысла в том что отображаются (обновляются/подкачиваются) некоторые из них, если не собираешь пользоваться информацией с них мало. Мне, например, из 11 что есть на данный момент полезны 4-5. Остальные предпочел бы убрать чтобы не маячили перед глазами.
2) В окне "Навигатор" тоже если возможно подобным же образом в дереве "MetatTrader 5" возможность убрать отображение таких веток как "Индикаторы", "Пользовательские индикаторы", "Советники", "Скрипты". Опять же чтобы убрать ненужные/отвлекающие элементы и информацию. Для меня например Индикаторы и Советники тоже там никакой функции не несут.
Думаю для торгующих большей частью вручную - довольно удобной окажется настройка и этих окон Metatrader'а ;)
Подскажите, как вывести окно "Результаты" в тестере стратегий MT5, такое же как MT4?
В файлах окна "Результаты" из тестра стратегий MT4 и MT5.
То что в данный момент называется "Результаты" в МТ4 именуется отчет, а то что Вы пытаетесь найти пока отсутствует (надеюсь пока).
В настоящий момент можно посмотреть историю сделок в тестере выгрузив данные отчет в формате HTML / Open XML.
В настоящий момент можно посмотреть историю сделок в тестере выгрузив данные отчет в формате HTML / Open XML.Очень жаль, т.к. как отлаживать неверные входы практически невозможно на истории.
Например: в MT4 в окне "Результаты" нажав на сделку, сразу попадаешь на неё на графике. Подобный режим был и в MT3. (В MT2 - не знаю).
Большая просьба к разработчикам - не поленитесь, сделайте.
Может речь идет об переключении режимов отображения сделок? Есть 4 режима различной детализации, по умолчанию открывается общий отчет:
Спасибо. Не доглядел. В справке есть ссылка на контекстное меню.