Пожелания для МТ5 - страница 68

stringo:

Визуализация будет скоро-скоро. Она уже есть, проходит внутреннее тестирование

Скоро это в следующем билде, или в ближайших двух-трех?
 
 В терминале есть горизонтальный бар с табами от каждого окна чарта. При переполнении бара табами нужно пролистывать с помощью нажатия мышкой на стрелки (туда-сюда). Просьба: добавьте, пожалуйста, в настройках опцию автопереноса на несколько строк (баров) этих табов при переполнении, ибо не очень-то удобно при большом числе окон манипулировать ими через единственную возможность пролистывания мышкой. В крайнем случае будет достаточно двух баров друг под другом, но лишь бы не одна полоса, уходящая за монитор! Или даже не в настройках, а на уровне ортогонального манипулирования подвижными границами межоконного интерфейса операциями drag'n'drop, чтобы, например, как в Windows, можно было менять высоту бара с набором отображаемых запущенных программ.
 
x100intraday:
  ...
Да, это действительно необходимо при большом числе инструментов.
 

1)   Было бы неплохо если бы в окне "Инструменты" , напримр  по правой кнопке мыши, можно было бы выбрать какие закладки из доступных отображать, а какие не нужно (разумеется не абсолютно все - торговля, история и активы в любом случае всем нужны, а вот остальные возможно стоит дать возможность настраивать). 

Смысла в том что отображаются (обновляются/подкачиваются)  некоторые из них, если не собираешь пользоваться информацией с них мало. Мне, например, из 11 что есть на данный момент полезны 4-5. Остальные предпочел бы убрать чтобы не маячили перед глазами. 

 2) В окне "Навигатор"  тоже если возможно подобным же образом в дереве "MetatTrader 5"  возможность убрать отображение таких веток как "Индикаторы", "Пользовательские индикаторы", "Советники", "Скрипты". Опять же чтобы убрать ненужные/отвлекающие элементы и информацию. Для меня например Индикаторы и Советники тоже там никакой функции не несут.

 

Думаю для торгующих большей частью вручную - довольно удобной окажется настройка и этих окон Metatrader'а ;)

Я не буду перечислять все новые возможности и особенности нового терминала и языка. Их действительно много, и некоторые новинки вполне достойны освещения в отдельной статье. Вы не увидите здесь кода, написанного по принципам объектно-ориентированного программирования — это слишком серьезная тема для того, чтобы просто быть упомянутой в контексте как дополнительная вкусность для кодописателей. В этой статье остановимся подробней на индикаторах, их строении, отображении, видах, а также особенностях их написания по сравнению с MQL4.
 

Подскажите, как вывести окно "Результаты" в тестере стратегий MT5, такое же как MT4?

В файлах окна "Результаты"  из тестра стратегий MT4 и MT5.

То что в данный момент называется "Результаты" в МТ4 именуется отчет, а то что Вы пытаетесь найти пока отсутствует (надеюсь пока).

В настоящий момент можно посмотреть историю сделок в тестере выгрузив данные отчет в формате HTML / Open XML.

 
Очень жаль,  т.к. как отлаживать неверные входы практически невозможно на истории.

Например: в MT4 в окне "Результаты" нажав на сделку, сразу попадаешь на неё на графике. Подобный режим был и в MT3. (В MT2 - не знаю).

Большая просьба к разработчикам - не поленитесь, сделайте.
 

Может речь идет об переключении режимов отображения сделок? Есть 4 режима различной детализации, по умолчанию открывается общий отчет:


Скорей всего оно и есть. :)
 
Спасибо. Не доглядел. В справке есть ссылка на контекстное меню.
