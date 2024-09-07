Пожелания для МТ5 - страница 69
1) Было бы неплохо если бы в окне "Инструменты" , напримр по правой кнопке мыши, можно было бы выбрать какие закладки из доступных отображать, а какие не нужно (разумеется не абсолютно все - торговля, история и активы в любом случае всем нужны, а вот остальные возможно стоит дать возможность настраивать).
Смысла в том что отображаются (обновляются/подкачиваются) некоторые из них, если не собираешь пользоваться информацией с них мало. Мне, например, из 11 что есть на данный момент полезны 4-5. Остальные предпочел бы убрать чтобы не маячили перед глазами.
2) В окне "Навигатор" тоже если возможно подобным же образом в дереве "MetatTrader 5" возможность убрать отображение таких веток как "Индикаторы", "Пользовательские индикаторы", "Советники", "Скрипты". Опять же чтобы убрать ненужные/отвлекающие элементы и информацию. Для меня например Индикаторы и Советники тоже там никакой функции не несут.
Думаю для торгующих большей частью вручную - довольно удобной окажется настройка и этих окон Metatrader'а ;)
Да. ещё одно пожелание.
3) По поводу автоматического обновления Metatrader 5. Сейчас во время тестирования - вполне оправдано когда программа сама скачивает обновления и это отключить нельзя - чтобы не надоедали с уже исправленными ошибками :)
Но, пожалуйста не уподобляйтесь продуктам от Adobe, которые скачивают обновления мегабайт по 200-300 в т.ч. по весьма дорогому трафику (что обходится на некоторых тарифах до примерно 30-50$, столько стоит сверх включенного лимита у некоторых сотовых операторов в Беларуси ) а потом спрашивают а надо ли их ставить. :) Понятно что Metatrader со всеми обновленными компонентами меньше занимают (хотя не так уж мало), но всё же неприятной может оказаться ситуация когда с небольшим относительно остатком денег/трафика на счету с ноута в дороге заходишь позиции/графики глянуть, тут Metatrader осчастливливает обновлениями и обрывается соединение из-за того что деньги/трафик закончились, а скорректировать или закрыть позиции не успел. Не забывайте что не у всех и не всегда есть анлим интернет (особенно в пути) и есть куча других стран и прочих нюансов которые в программе в принципе нельзя предусмотреть, не стоит считать что программа лучше человека знает когда стоит обновиться :) В MT4 проблема легко решалась просто удалением программы обновлений из папки на ноуте, а обновить всегда можно было скачав полную новую версию и переустановив.
А в финальных стабильных версиях, сделайте пожалуйста, если можно в настройках 1 checkbox позволяющий включать/отключать автообновление, раз уж встроили автообновление в основной модуль. Думаю с этим пунктом очень многие согласятся.
P.S. Если можно , не могли бы ответить по 3м пунктам, чтобы знать чего ожидать в стиле : сделаем, не будет такого, подумаем и т.п. Спасибо. Надеюсь предложения конструктивны.
Было бы неплохо добавить в тестер:
1. Начальные суммы депозита: 100, 500 и 1000 $. При перезапуске терминала и при запуске оптимизации они не должны сбрасываться.
2. Возможность выбора и сохранения отдельных настроек из результатов оптимизации без обязательного запуска одиночного тестирования.
3. Отображение времени до окончания тестирования (без минимизации тестера).
4. Если выбран режим оптимизации, но ни одного параметра не выбрано, кнопка запуска тестирования (Старт) просто не должна нажиматься.
5. При работе тестера должна быть возможность до конца тестирования просмотреть список уже проведенных сделок, как в MT4.
При оптимизации такой параметр, как максимальное абсолютное значение просадки эксперта бывает очень важен, но его почему-то нет.
1) рлиз 466 , у меня при перезапуске не сбрасывается
Хорошо бы сделать индивидуальное управление отображением показа новостных флажков в каждом графике. Так же как управляется показ объемов, например.
А то как-то не очень они смотрятся вот здесь, например:
Заранее спасибо.
В сети видел прогноз будущих цен (на сайте доу джонс по индексу доу до 2020 года (бары из High, Low), сунулся в графические объекты МТ5, чтобы нечто подобное соорудить, но ничего не нашел!
Читаю новостную ленту, скучно-неудобная какая то она в МТ, столько технических индикаторов, а на новостной ленте не шрифт не поменять, ни одним движением окно не "развести" или как вариант на вкладки где графики новостное окно не переместить.
Компиляторщикам. Пожелание.
Пожалуйста, сделайте передачу мелких структур по значению, а не только по ссылке. А то жутко тормозит всяка комплексная/рациональная арифметика.
Просто установить ограничение (на ваше усмотрение - 32 или 64 байта) после которого компилятор не пропускает структуру передаваемую по значению и жёстко требует передачу по ссылке.
Также очень хотелось бы иметь возможность возвращать мелкие структуры как результат функции.
--
За перегрузку операторов вообще четырьмя конечностями голосую. Надеюсь когда-то до этого дойдут руки. Вроде как курс "на слияние с С++" взят и в целом поддерживается.
Функциональный синтаксис при арифметических действиях с нестандартными математическими объектами весьма неудобен, и к тому же изрядно подтормаживает,
поскольку инлайн-подстановками не заменяется и требует расходов на обращение к функциям.
Еще за множественное наследование. Чем черт не шутит :)
Хрен с ним с виртуальным наследованием, пусть будут коллизии, но множественное надо.
Баба Яга против. И я тоже. Множественное наследование - точно зло.
Я вапче за слияние с шарпом, а не с плюсами. Там всё гораздо разумнее, с учётом опыта поколений.