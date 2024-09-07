Пожелания для МТ5 - страница 75
На счет заявки #163577 в СД.
Все это хорошо и понятно, но - Как будем файл резать в случае если проект к примеру готовится для сервиса МАРКЕТ?
Здравствуйте, модератор!
Огромная просьба добавить в экранной форме МТ5 и МТ4 также (!!!!) опцию (т.е. кнопку) "Удалить всё" в меню окна "Список индикаторов" (см. картинку).
При этом идеальным вариантов было бы конечно иметь возможность удаления всех индикаторов в любом выбранном окне, т.е. в окне главного графика, равно как и в окнах любого другого по выбору (по меню на картинке).
Здравствуйте, модератор!
Огромная просьба добавить в экранной форме МТ5 и МТ4 также (!!!!) опцию (т.е. кнопку) "Удалить всё" в меню окна "Список индикаторов" (см. картинку).
При этом идеальным вариантов было бы конечно иметь возможность удаления всех индикаторов в любом выбранном окне, т.е. в окне главного графика, равно как и в окнах любого другого по выбору (по меню на картинке).
Скажите, а можно рассчитывать на кнопки сворачивания блоков кода между открывающими и закрывающими символами? () {} [] и т.д.
Спасибо!
Пожелание для отладчика в MQL5:
При отладке кода приходится ослеживать значения одиних и тех же переменных. Но после выхода из MetaEditor отслеживаемые переменные приходится снова добавлять в окно слежения, что занимает некоторое время. Есть предлоежние - автоматизировать повторное добавление необходимых переменных в указанное окошко. Например, можно сделать файл шаблона с именем, совпадающем с именем отлаживаемой программы, но с другим расширемием. Или как-то по-другому, на ваше усмотрение. Спасибо
РАЗРАБОТЧИКИ прошу задуматься и откликнутся.
Доделайте маленько режим математических вычислений .
понятно зачем он сделан ... можно к примеру решать уравнения и прочее .... непонятно следующее
Попробую расписать некоторые неудобства в решении которых прошу помочь.
1. Простой прогон советника с большим числом степеней свободы проходит очень долго в виду того что идет постоянное повторение функции OnTick(). На выхлопе получается трудно анализируемая каша которую трудно отличить от бонального подгона.
Как решение этой проблемы можно пытаться оценить каждую степень свободы (переменная которая перебирается в тестере) отдельно еще до начала тестирования так как удаление даже пары ненужных значений (именно перебираемых значений а не переменных из перебираемого интервала))для перебора может значительно экономить время ... после отсеивания получаются рваные интервалы ... разрывы возникают в тех местах где удалили эти не нужные для оптимизации переменные. как загонять эти порванные интервалы с исключенными значениями в тестер не совсем понятно ?
2. В предварительном анализе переменных тоже возникают проблемы ... если мне нужно вычислить элементарный перевес по текущему графику котировок ... приходится загонять все это в скрипт ... скрипт штука не совсем эффективная ... так как гоняется в один поток .. пока все остальные бездельничаю ... при большом переборе параметром получается большое количество вложенных циклов ... скрипт зависает в этих циклах на длительное время ... в данном случае переменные прогоняемые через цикл можно было бы вывести в через Input тем самым распаралелить процесс как в тестере стратегий ... казалось бы проблему мог решить режим мат. вычислений однако как я понимаю он не дает доступа к массивам тайм серий , числу баров, вывода таблицы результатов рассчитанных стат. данных во внешние файлы ... прогонять стат. тесты через тестер тоже не вариант , так как не ясно как можно сохранить результаты между прогонами .. и как потом записать итоговый файл в котором посчитано все что надо.
в итоге хотелось бы видеть режим мат вычислений в котором будет разрешено все то что есть в скриптах.
Пожелание для отладчика в MQL5:
Для аналитических расчетов с доступом ко всем чартам и рыночному окружению без вызова OnTick мы можем добавить еще один режим "Аналитика" с вызовами OnInit - OnTester - OnDeinit. Это позволит делать эффективных экспертов.