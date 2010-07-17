Информация о сделках в тестере стратегий
Загляните в раздел "Результаты" и по правой кнопке мыши выберите нужные режимы просмотра:
Сделки:
Ордеры:
Ордеры и сделки:
Командой "Отчет - Open XML (MS Office Excel 2007)" можно сгенерировать детальнейший отчет прямо в Excel формате:
или в HTML формате.
Вы можете сформировать свои собственные отчеты и вывести их с помощью функции OnTester().
Смотрите также статьи Создание информационных табло с использованием классов из Стандартной библиотеки и Google Chart API и Библиотека для построения диаграмм средствами Google Chart API
Спасибо. Подскажите, куда копать, если хочется получить это все программно. Существует ли программный доступ к истории сделок, осуществленных в режиме тестера стратегий?
Самый простой способ - сбросить всю таблицу сделок в файл по окончании тестирования в функции OnTester.
Другой вариант - вручную экспортировать отчет в HTML формате, чтобы потом его программно проанализировать.
Подскажите, плз, как можно вытянуть информацию о сделках при прогоне эксперта в тестере стратегий. Например, в журнале есть запись:
2010.07.16 23:20:53 Core 1 deal performed [#298 buy 0.10 EURUSD at 1.27375]
Как получить деталировку по сделке #298?