Информация о сделках в тестере стратегий

Подскажите, плз, как можно вытянуть информацию о сделках при прогоне эксперта в тестере стратегий. Например, в журнале есть запись:

2010.07.16 23:20:53    Core 1    deal performed [#298 buy 0.10 EURUSD at 1.27375]

Загляните в раздел "Результаты" и по правой кнопке мыши выберите нужные режимы просмотра:

Сделки:

Ордеры:

Командой "Отчет - Open XML (MS Office Excel 2007)" можно сгенерировать детальнейший отчет прямо в Excel формате:


Спасибо. Подскажите, куда копать, если хочется получить это все программно. Существует ли программный доступ к истории сделок, осуществленных в режиме тестера стратегий?
 
DIVergent:
Спасибо. Подскажите, куда копать, если хочется получить это все программно. Существует ли программный доступ к истории сделок, осуществленных в режиме тестера стратегий?

Самый простой способ - сбросить всю таблицу сделок в файл по окончании тестирования в функции OnTester.

Другой вариант - вручную экспортировать отчет в HTML формате, чтобы потом его программно проанализировать.

