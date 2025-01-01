- MathProbabilityDensityNormal
- MathCumulativeDistributionNormal
- MathQuantileNormal
- MathRandomNormal
- MathMomentsNormal
MathProbabilityDensityNormal
Рассчитывает плотность вероятности нормального распределения с параметрами mu и sigma для случайной величины x. В случае ошибки возвращает NaN.
double MathProbabilityDensityNormal(
Рассчитывает плотность вероятности нормального распределения с параметрами mu и sigma для случайной величины x. В случае ошибки возвращает NaN.
double MathProbabilityDensityNormal(
Рассчитывает плотность вероятности нормального распределения с параметрами mu и sigma для массива случайных величин x[]. В случае ошибки возвращает false. Аналог dnorm() в R.
bool MathProbabilityDensityNormal(
Рассчитывает плотность вероятности нормального распределения с параметрами mu и sigma для массива случайных величин x[]. В случае ошибки возвращает false.
bool MathProbabilityDensityNormal(
Параметры
x
[in] Значение случайной величины.
x[]
[in] Массив со значениями случайной величины.
mu
[in] Параметр распределения mean (математическое ожидание).
sigma
[in] Параметр распределения sigma (среднеквадратическое отклонение).
log_mode
[in] Флаг расчета логарифма значения. Если log_mode=true, то возвращается натуральный логарифм плотности вероятности.
error_code
[out] Переменная для получения кода ошибки.
result[]
[out] Массив для получения значений функции плотности вероятности.