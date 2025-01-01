ДокументацияРазделы
Рассчитывает плотность вероятности нормального распределения с параметрами mu и sigma для случайной величины x.  В случае ошибки возвращает NaN.

double  MathProbabilityDensityNormal(
   const double  x,              // значение случайной величины
   const double  mu,             // параметр распределения mean (математическое ожидание)
   const double  sigma,          // параметр распределения sigma (среднеквадратическое отклонение)
   const bool    log_mode,       // расчет логарифма значения
   int&          error_code      // переменная для записи кода ошибки
   );

Рассчитывает плотность вероятности нормального распределения с параметрами mu и sigma для массива случайных величин x[]. В случае ошибки возвращает false. Аналог dnorm() в R.

bool  MathProbabilityDensityNormal(
   const double&  x[],            // массив со значениями случайной величины
   const double   mu,             // параметр распределения mean (математическое ожидание)
   const double   sigma,          // параметр распределения sigma (среднеквадратическое отклонение)
   const bool     log_mode,       // расчет логарифма значения
   double&        result[]        // массив для значений функции плотности вероятности
   );

Параметры

x

[in]  Значение случайной величины.

x[]

[in]  Массив со значениями случайной величины.

mu

[in]  Параметр распределения mean (математическое ожидание).

sigma

[in]  Параметр распределения sigma (среднеквадратическое отклонение).

log_mode

[in]  Флаг расчета логарифма значения. Если log_mode=true, то возвращается натуральный логарифм плотности вероятности.

error_code

[out]  Переменная для получения кода ошибки.

result[]

[out]  Массив для получения значений функции плотности вероятности.