- MathProbabilityDensityNormal
- MathCumulativeDistributionNormal
- MathQuantileNormal
- MathRandomNormal
- MathMomentsNormal
MathMomentsNormal
Рассчитывает теоретические численные значения первых 4 моментов нормального распределения.
double MathMomentsNormal(
Параметры
mu
[in] Параметр распределения mean (математическое ожидание).
sigma
[in] Параметр распределения sigma (среднеквадратическое отклонение).
mean
[out] Переменная для получения среднего значения.
variance
[out] Переменная для получения дисперсии.
skewness
[out] Переменная для получения коэффициента асимметрии.
kurtosis
[out] Переменная для получения коэффициента эксцесса.
error_code
[out] Переменная для получения кода ошибки.
Возвращаемое значение
Возвращает true, если моменты успешно рассчитаны, иначе false.