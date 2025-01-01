ДокументацияРазделы
MathMomentsNormal

Рассчитывает теоретические численные значения первых 4 моментов нормального распределения.

double  MathMomentsNormal(
   const double  mu,             // математическое ожидание
   const double  sigma,          // среднеквадратическое отклонение
   double&       mean,           // переменная для среднего значения
   double&       variance,       // переменная для дисперсии  
   double&       skewness,       // переменная для коэффициента асимметрии
   double&       kurtosis,       // переменная для коэффициента эксцесса
   int&          error_code      // переменная для записи кода ошибки
   );

Параметры

mu

[in]  Параметр распределения mean (математическое ожидание).

sigma

[in]  Параметр распределения sigma (среднеквадратическое отклонение).

mean

[out]  Переменная для  получения среднего значения.

variance

[out]  Переменная для  получения дисперсии.

skewness

[out]  Переменная для  получения коэффициента асимметрии.

kurtosis

[out]  Переменная для  получения коэффициента эксцесса.

error_code

[out]  Переменная для получения кода ошибки.

Возвращаемое значение

Возвращает true, если моменты успешно рассчитаны, иначе false.