MathCumulativeDistributionNoncentralF
Рассчитывает распределение вероятностей по закону нецентрального F-распределения Фишера с параметрами nu1, nu2 и sigma для случайной величины x. В случае ошибки возвращает NaN.
double MathCumulativeDistributionNoncentralF(
Рассчитывает распределение вероятностей по закону нецентрального F-распределения Фишера с параметрами nu1, nu2 и sigma для массива случайных величин x[]. В случае ошибки возвращает false. Аналог pf() в R.
bool MathCumulativeDistributionNoncentralF(
Параметры
x
[in] Значение случайной величины.
x[]
[in] Массив со значениями случайной величины.
nu1
[in] Первый параметр распределения (число степеней свободы).
nu2
[in] Второй параметр распределения (число степеней свободы).
sigma
[in] Параметр нецентральности.
tail
[in] Флаг расчета. Если true, то рассчитывается вероятность того, что случайная величина не превысит x.
log_mode
[in] Флаг расчета логарифма значения. Если log_mode=true, то возвращается натуральный логарифм вероятности.
error_code
[out] Переменная для записи кода ошибки.
result[]
[out] Массив для значений функции вероятности.