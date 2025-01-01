ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаМатематикаСтатистикаНецентральное F-распределениеMathQuantileNoncentralF 

MathQuantileF

Рассчитывает значение обратной функции нецентрального F-распределения Фишера с параметрами nu1, nu2 и sigma для вероятности probability. В случае ошибки возвращает NaN.

double  MathQuantileF(
   const double  probability,    // значение вероятности появления случайной величины
   const double  nu1,            // первый параметр распределения (число степеней свободы)
   const double  nu2,            // второй параметр распределения (число степеней свободы)
   const double  sigma,          // параметр нецентральности
   const bool    tail,           // флаг расчета, если false, то расчет ведется для вероятности 1.0-probability
   const bool    log_mode,       // флаг расчета, если log_mode=true, то расчет ведется для вероятности Exp(probability)
   int&          error_code      // переменная для записи кода ошибки
   );

Рассчитывает значение обратной функции нецентрального F-распределения Фишера с параметрами nu1, nu2 и sigma для вероятности probability. В случае ошибки возвращает NaN.

double  MathQuantileF(
   const double  probability,    // значение вероятности появления случайной величины
   const double  nu1,            // первый параметр распределения (число степеней свободы)
   const double  nu2,            // второй параметр распределения (число степеней свободы)
   const double  sigma,          // параметр нецентральности
   int&          error_code      // переменная для записи кода ошибки
   );

Рассчитывает значение обратной функции нецентрального F-распределения Фишера с параметрами nu1, nu2 и sigma для массива значений вероятности probability[]. В случае ошибки возвращает false. Аналог qf() в R.

double  MathQuantileF(
   const double& probability[],  // массив со значениями вероятностей случайной величины
   const double  nu1,            // первый параметр распределения (число степеней свободы)
   const double  nu2,            // второй параметр распределения (число степеней свободы)
   const double  sigma,          // параметр нецентральности
   const bool    tail,           // флаг расчета, если false, то расчет ведется для вероятности 1.0-probability
   const bool    log_mode,       // флаг расчета, если log_mode=true, то расчет ведется для вероятности Exp(probability)
   double&       result[]        // массив со значениями квантилей
   );

Рассчитывает значение обратной функции нецентрального F-распределения Фишера с параметрами nu1, nu2 и sigma для массива значений вероятности probability[]. В случае ошибки возвращает false.

bool  MathQuantileF(
   const double& probability[],  // массив со значениями вероятностей случайной величины
   const double  nu1,            // первый параметр распределения (число степеней свободы)
   const double  nu2,            // второй параметр распределения (число степеней свободы)
   double&       result[]        // массив со значениями квантилей
   );

Параметры

probability

[in]  Значение вероятности случайной величины.

probability[]

[in]  Массив со значениями вероятностей случайной величины.

nu1

[in]  Первый параметр распределения (число степеней свободы).

nu2

[in]  Второй параметр распределения (число степеней свободы).

sigma

[in]  Параметр нецентральности.

tail

[in]  Флаг расчета, если false, то расчет ведется для вероятности 1.0-probability.

log_mode

[in]  Флаг расчета, если log_mode=true, то расчет ведется для вероятности Exp(probability).

error_code

[out]  Переменная для получения кода ошибки.

result[]

[out]  Массив со значениями квантилей.