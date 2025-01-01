- MathProbabilityDensityNoncentralF
- MathCumulativeDistributionNoncentralF
- MathQuantileNoncentralF
- MathRandomNoncentralF
- MathMomentsNoncentralF
MathQuantileF
Рассчитывает значение обратной функции нецентрального F-распределения Фишера с параметрами nu1, nu2 и sigma для вероятности probability. В случае ошибки возвращает NaN.
|
double MathQuantileF(
|
double MathQuantileF(
|
double MathQuantileF(
|
bool MathQuantileF(
Параметры
probability
[in] Значение вероятности случайной величины.
probability[]
[in] Массив со значениями вероятностей случайной величины.
nu1
[in] Первый параметр распределения (число степеней свободы).
nu2
[in] Второй параметр распределения (число степеней свободы).
sigma
[in] Параметр нецентральности.
tail
[in] Флаг расчета, если false, то расчет ведется для вероятности 1.0-probability.
log_mode
[in] Флаг расчета, если log_mode=true, то расчет ведется для вероятности Exp(probability).
error_code
[out] Переменная для получения кода ошибки.
result[]
[out] Массив со значениями квантилей.