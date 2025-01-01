ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаМатематикаСтатистикаОтрицательное биномиальное распределениеMathMomentsNegativeBinomial 

MathMomentsNegativeBinomial

Рассчитывает теоретические численные значения первых 4 моментов отрицательного биномиального распределения с параметрами r и p.

double  MathMomentsNegativeBinomial(
   const double  r,              // количество успешных испытаний
   const double  p,              // вероятность успеха
   double&       mean,           // переменная для среднего значения
   double&       variance,       // переменная для дисперсии  
   double&       skewness,       // переменная для коэффициента асимметрии
   double&       kurtosis,       // переменная для коэффициента эксцесса
   int&          error_code      // переменная для кода ошибки
   );

Параметры

r

[in]  Количество успешных испытаний.

p

[in]  Вероятность успеха.  

mean

[out]  Переменная для  получения среднего значения.

variance

[out]  Переменная для  получения дисперсии.

skewness

[out]  Переменная для  получения коэффициента асимметрии.

kurtosis

[out]  Переменная для  получения коэффициента эксцесса.

error_code

[out]  Переменная для получения кода ошибки.

Возвращаемое значение

Возвращает true, если расчет моментов произведен успешно, иначе false.