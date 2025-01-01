- MathProbabilityDensityNegativeBinomial
MathMomentsNegativeBinomial
Рассчитывает теоретические численные значения первых 4 моментов отрицательного биномиального распределения с параметрами r и p.
double MathMomentsNegativeBinomial(
Параметры
r
[in] Количество успешных испытаний.
p
[in] Вероятность успеха.
mean
[out] Переменная для получения среднего значения.
variance
[out] Переменная для получения дисперсии.
skewness
[out] Переменная для получения коэффициента асимметрии.
kurtosis
[out] Переменная для получения коэффициента эксцесса.
error_code
[out] Переменная для получения кода ошибки.
Возвращаемое значение
Возвращает true, если расчет моментов произведен успешно, иначе false.