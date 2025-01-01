- MathProbabilityDensityNegativeBinomial
- MathCumulativeDistributionNegativeBinomial
- MathQuantileNegativeBinomial
- MathRandomNegativeBinomial
- MathMomentsNegativeBinomial
MathQuantileNegativeBinomial
Рассчитывает обратное значение функции распределения для отрицательного биномиального закона с параметрами r и p для вероятности probability. В случае ошибки возвращает NaN.
|
double MathQuantileNegativeBinomial(
Рассчитывает обратное значение функции распределения для отрицательного биномиального закона с параметрами r и p для вероятности probability. В случае ошибки возвращает NaN.
|
double MathQuantileNegativeBinomial(
Рассчитывает обратное значение функции распределения для отрицательного биномиального закона с параметрами r и p для массива значений вероятности probability[]. В случае ошибки возвращает false. Аналог qnbinom() в R.
|
double MathQuantileNegativeBinomial(
Рассчитывает обратное значение функции распределения для отрицательного биномиального закона с параметрами r и p для массива значений вероятности probability[]. В случае ошибки возвращает false.
|
bool MathQuantileNegativeBinomial(
Параметры
probability
[in] Значение вероятности случайной величины.
probability[]
[in] Массив со значениями вероятностей случайной величины.
r
[in] Количество успешных испытаний.
p
[in] Вероятность успеха.
tail
[in] Флаг расчета, если false, то расчет ведется для вероятности 1.0-probability.
log_mode
[in] Флаг расчета, если log_mode=true, то расчет ведется для вероятности Exp(probability).
error_code
[out] Переменная для получения кода ошибки.
result[]
[out] Массив со значениями квантилей.