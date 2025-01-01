Переменные для нечетких систем

В нечётких системах применяются нечёткие (лингвистические) переменные. Это такие переменные, значениями которых могут быть слова или словосочетания некоторого естественного или искусственного языка.

Лингвистические переменные составляют нечеткие множества. Характер и количество нечётких переменных при определении нечётких множеств изменяются для каждой отдельной задачи.