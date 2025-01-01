ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаМатематикаНечеткая логикаПеременные для нечетких систем 

Переменные для нечетких систем

В нечётких системах применяются нечёткие (лингвистические) переменные. Это такие переменные, значениями которых могут быть слова или словосочетания некоторого естественного или искусственного языка.

Лингвистические переменные составляют нечеткие множества. Характер и количество нечётких переменных при определении нечётких множеств изменяются для каждой отдельной задачи.  

Класс

Описание

CFuzzyVariable

Класс, с помощью которого создаются нечеткие переменные общего вида.  

CSugenoVariable

Класс, с помощью которого создаются нечеткие переменные типа Сугено.  