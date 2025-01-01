CColorGenerator

Класс CColorGenerator — вспомогательный класс графической библиотеки для работы с цветовой палитрой.

Описание

Класс CColorGenerator содержит начальную палитру цветов, используемых по умолчанию для кривых (если цвет не указан пользователем).

Если все цвета из начальной палитры уже были использованы, то производится автоматическая генерация новых цветов и перезаполнение палитры.

Декларация

class CColorGenerator

Заголовок

#include <Graphics\ColorGenerator.mqh>

Методы класса