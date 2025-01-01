FactorizationCholeskySyPS

Вычисляет разложение Холецкого с полным выбором ведущего элемента (complete pivoting) для вещественной симметричной (или комплексной эрмитовой) положительно полуопределенной матрицы A размером n на n. Разложение имеет вид:

P**T * A * P = L * L**T, если используется нижнетреугольная (или симметричная) матрица A,

или

P**T * A * P = U**T * U, если используется верхнетреугольная матрица A,

где P — матрица перестановок, L — нижнетреугольная матрица, а U — верхнетреугольная. Функция LAPACK PSTRF.

Вычисления для типа matrix<double>

bool matrix::FactorizationCholeskySyPS(

double tol

matrix& P,

matrix& L

);

Вычисления для типа matrix<float>

bool matrix::FactorizationCholeskySyPS(

float tol

matrixf& P,

matrixf& L

);

Вычисления для типа matrix<complex>

bool matrix::FactorizationCholeskySyPS(

double tol

matrixc& P,

matrixc& L

);

Вычисления для типа matrix<complexf>

bool matrix::FactorizationCholeskySyPS(

float tol

matrixcf& P,

matrixcf& L

);

Параметры

tol

[in] Допуск, устанавливаемый пользователем. Если tol < 0, тогда используется значение n*ε*max(A[k,k]), где ε — машинная точность. Алгоритм завершается на шаге k-1, если ведущий элемент (pivot) <= tol.

P

[out] Матрица перестановок P.

L

[out] Нижнетреугольная или верхнетреугольная матрица.

Возвращаемое значение

Возвращает true в случае успеха и false в случае ошибки.

Примечание

На вход можно подать симметричную (эрмитову), верхнетреугольную или нижнетреугольную матрицу. Треугольные матрицы подразумеваются симметричными (эрмитово-сопряженными).