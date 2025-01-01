ДокументацияРазделы
FactorizationPLU

Вычисляет LU-разложение общей матрицы A размером m на n с использованием частичного выбора ведущего элемента и перестановок строк. Разложение имеет вид:

   A = P * L * U

где P — матрица перестановок, L — нижнетреугольная матрица с единицами на диагонали (или нижняя трапециевидная матрица, если m > n), а U — верхнетреугольная матрица (или верхняя трапециевидная матрица, если m < n). LAPACK-функция GETRF.

Вычисления для типа matrix<double>

bool  matrix::FactorizationPLU(
   matrix&         P,            // матрица перестановок P
   matrix&         L,            // нижнетреугольная матрица L
   matrix&         U             // верхнетреугольная матрица U
   );

Вычисления для типа matrix<float>

bool  matrix::FactorizationPLU(
   matrixf&        P,            // матрица перестановок P
   matrixf&        L,            // нижнетреугольная матрица L
   matrixf&        U             // верхнетреугольная матрица U
   );

Вычисления для типа matrix<complex>

bool  matrix::FactorizationPLU(
   matrixc&        P,            // матрица перестановок P
   matrixc&        L,            // нижнетреугольная матрица L
   matrixc&        U             // верхнетреугольная матрица U
   );

Вычисления для типа matrix<complexf>

bool  matrix::FactorizationPLU(
   matrixcf&       P,            // матрица перестановок P
   matrixcf&       L,            // нижнетреугольная матрица L
   matrixcf&       U             // верхнетреугольная матрица U
   );

Параметры

P

[out]  Матрица перестановок P.

L

[out] Нижнетреугольная матрица с единицами по диагонали.

U

[out]  Верхнетреугольная матрица.

 

Возвращаемое значение

Возвращает true в случае успеха и false в случае ошибки.