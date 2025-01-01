- FactorizationPLU
- FactorizationPLUQ
- FactorizationPLUGeTrid
- FactorizationLDL
- FactorizationLDLComplexSy
- FactorizationLDLSyTridPD
- FactorizationCholesky
- FactorizationCholeskySyPS
- FactorizationPLURaw
- FactorizationPLUQRaw
- FactorizationPLUGeTridRaw
- FactorizationLDLRaw
FactorizationLDLComplexSy
Вычисляет разложение вещественной комплексной симметричной (не эрмитово сопряженной!) матрицы A с использованием диагонального выбора ведущего элемента по методу Банча-Кауфмана. Разложение имеет вид:
A = L * D * L**T, если используется нижнетреугольная или симметричная матрица A,
или
A = U**T * D * U, если используется верхнетреугольная матрица A,
где L — нижнетреугольная матрица с единицами на диагонали, U — верхнетреугольная матрица с единицами на диагонали. D — симметричная блочно-диагональная матрица с диагональными блоками размером 1x1 и 2x2. Функция LAPACK SYTRF.
Вычисления для типа matrix<complex>
|
bool matrix::FactorizationLDLComplexSy(
Вычисления для типа matrix<complexf>
|
bool matrix::FactorizationLDLComplexSy(
Параметры
L
[out] Нижнетреугольная или верхнетреугольная матрица с единицами по диагонали.
D
[out] Симметричная блочно-диагональная матрица D.
Возвращаемое значение
Возвращает true в случае успеха и false в случае ошибки.
Примечание
На вход можно подать комплексную симметричную, верхнетреугольную или нижнетреугольную матрицу. Треугольные матрицы подразумеваются комплексными симметричными.