FactorizationLDL

Вычисляет разложение для вещественной симметричной или комплексной эрмитовой матрицы A с использованием диагонального выбора ведущего элемента по методу Банча-Кауфмана. Разложение имеет вид:

A = L * D * L**T, если используется нижнетреугольная (или симметричная) матрица A,

или

A = U * D * U**T, если используется верхнетреугольная матрица A,

где L — нижнетреугольная матрица с единицами на диагонали, U — верхнетреугольная матрица с единицами на диагонали. D — симметричная блочно-диагональная матрица с диагональными блоками размером 1x1 и 2x2. LAPACK-функции SYTRF и HETRF.

Вычисления для типа matrix<double>

bool matrix::FactorizationLDL(

matrix& L,

matrix& D

);

Вычисления для типа matrix<float>

bool matrix::FactorizationLDL(

matrixf& L,

matrixf& D

);

Вычисления для типа matrix<complex>

bool matrix::FactorizationLDL(

matrixc& L,

matrixc& D

);

Вычисления для типа matrix<complexf>

bool matrix::FactorizationLDL(

matrixcf& L,

matrixcf& D

);

Параметры

L

[out] Нижнетреугольная или верхнетреугольная матрица с единицами по диагонали.

D

[out] Симметричная блочно-диагональная матрица D.

Возвращаемое значение

Возвращает true в случае успеха и false в случае ошибки.

Примечание

На вход можно подать симметричную (эрмитову), верхнетреугольную или нижнетреугольную матрицу. Треугольные матрицы подразумеваются симметричными (эрмитово-сопряженными).

В результате расчётов нижнетреугольная матрица L (или верхнетреугольная матрица U) может быть перемешана (permuted).