- FactorizationPLU
- FactorizationPLUQ
- FactorizationPLUGeTrid
- FactorizationLDL
- FactorizationLDLComplexSy
- FactorizationLDLSyTridPD
- FactorizationCholesky
- FactorizationCholeskySyPS
- FactorizationPLURaw
- FactorizationPLUQRaw
- FactorizationPLUGeTridRaw
- FactorizationLDLRaw
FactorizationLDL
Вычисляет разложение для вещественной симметричной или комплексной эрмитовой матрицы A с использованием диагонального выбора ведущего элемента по методу Банча-Кауфмана. Разложение имеет вид:
A = L * D * L**T, если используется нижнетреугольная (или симметричная) матрица A,
или
A = U * D * U**T, если используется верхнетреугольная матрица A,
где L — нижнетреугольная матрица с единицами на диагонали, U — верхнетреугольная матрица с единицами на диагонали. D — симметричная блочно-диагональная матрица с диагональными блоками размером 1x1 и 2x2. LAPACK-функции SYTRF и HETRF.
Вычисления для типа matrix<double>
|
bool matrix::FactorizationLDL(
Вычисления для типа matrix<float>
|
bool matrix::FactorizationLDL(
Вычисления для типа matrix<complex>
|
bool matrix::FactorizationLDL(
Вычисления для типа matrix<complexf>
|
bool matrix::FactorizationLDL(
Параметры
L
[out] Нижнетреугольная или верхнетреугольная матрица с единицами по диагонали.
D
[out] Симметричная блочно-диагональная матрица D.
Возвращаемое значение
Возвращает true в случае успеха и false в случае ошибки.
Примечание
На вход можно подать симметричную (эрмитову), верхнетреугольную или нижнетреугольную матрицу. Треугольные матрицы подразумеваются симметричными (эрмитово-сопряженными).
В результате расчётов нижнетреугольная матрица L (или верхнетреугольная матрица U) может быть перемешана (permuted).