Вычисляет LU-разложение общей (несимметричной) трехдиагональной матрицы A размером m на m с использованием частичного выбора ведущего элемента и перестановок строк. Разложение имеет вид:
A = P * L * U
где P — матрица перестановок, L — нижнетреугольная матрица с единицами по диагонали, а U — верхнетреугольная. LAPACK-функция GTTRF.
Вычисления для типа matrix<double>
|
bool matrix::FactorizationPLUGeTrid(
Вычисления для типа matrix<float>
|
bool matrix::FactorizationPLUGeTrid(
Вычисления для типа matrix<complex>
|
bool matrix::FactorizationPLUGeTrid(
Вычисления для типа matrix<complexf>
|
bool matrix::FactorizationPLUGeTrid(
Параметры
P
[out] Матрица перестановок P.
L
[out] Нижнетреугольная матрица с единицами по диагонали.
U
[out] Верхнетреугольная матрица.
Возвращаемое значение
Возвращает true в случае успеха и false в случае ошибки.