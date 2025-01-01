FactorizationPLUGeTrid

Вычисляет LU-разложение общей (несимметричной) трехдиагональной матрицы A размером m на m с использованием частичного выбора ведущего элемента и перестановок строк. Разложение имеет вид:

A = P * L * U

где P — матрица перестановок, L — нижнетреугольная матрица с единицами по диагонали, а U — верхнетреугольная. LAPACK-функция GTTRF.

Вычисления для типа matrix<double>

bool matrix::FactorizationPLUGeTrid(

matrix& P,

matrix& L,

matrix& U

);

Вычисления для типа matrix<float>

bool matrix::FactorizationPLUGeTrid(

matrixf& P,

matrixf& L,

matrixf& U

);

Вычисления для типа matrix<complex>

bool matrix::FactorizationPLUGeTrid(

matrixc& P,

matrixc& L,

matrixc& U

);

Вычисления для типа matrix<complexf>

bool matrix::FactorizationPLUGeTrid(

matrixcf& P,

matrixcf& L,

matrixcf& U

);

Параметры

P

[out] Матрица перестановок P.

L

[out] Нижнетреугольная матрица с единицами по диагонали.

U

[out] Верхнетреугольная матрица.

Возвращаемое значение

Возвращает true в случае успеха и false в случае ошибки.