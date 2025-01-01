matrix<T> mat1(128,128);

matrix<T> mat3(mat1.Rows(),mat1.Cols());

ulong n,size=mat1.Rows()*mat1.Cols();

...

mat2=MathPow(mat1,(T)1.9);

for(n=0; n<size; n++)

{

T res=MathPow(mat1.Flat(n),(T)1.9);

if(res!=mat2.Flat(n))

errors++;

}

mat2=MathPow(mat1,mat3);

for(n=0; n<size; n++)

{

T res=MathPow(mat1.Flat(n),mat3.Flat(n));

if(res!=mat2.Flat(n))

errors++;

}

...

vector<T> vec1(16384);

vector<T> vec3(vec1.Size());

ulong n,size=vec1.Size();

...

vec2=MathPow(vec1,(T)1.9);

for(n=0; n<size; n++)

{

T res=MathPow(vec1[n],(T)1.9);

if(res!=vec2[n])

errors++;

}

vec2=MathPow(vec1,vec3);

for(n=0; n<size; n++)

{

T res=MathPow(vec1[n],vec3[n]);

if(res!=vec2[n])

errors++;

}