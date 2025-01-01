- Математические операции
- Математические функции
Ряд математических функций: MathAbs, MathArccos, MathArcsin, MathArctan, MathCeil, MathCos, MathExp, MathFloor, MathLog, MathLog10, MathMod, MathPow, MathRound, MathSin, MathSqrt, MathTan, MathExpm1, MathLog1p, MathArccosh, MathArcsinh, MathArctanh, MathCosh, MathSinh, MathTanh - могут быть применены к матрицам и векторам. В этом случае матрица или вектор обрабатываются почленно.
В случае MathMod и MathPow в качестве второго параметра может быть использован как скаляр, так и матрица или вектор соответствующего размера
matrix<T> mat1(128,128);