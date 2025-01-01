DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5Matrizen und VektorenMatrix ClassificationIsUpperTriangular 

IsUpperTriangular

Check if a square matrix is upper triangular.

bool matrix::IsUpperTriangular();

Return Value

True if square matrix is upper triangular.

Note

Zero matrix of n-by-n size is triangular. Diagonal matrix is triangular. Bidiagonal matrix is triangular.

Check if lower triangular part under the main diagonal contains all zeros.

Upper triangular matrix

 
   v  v  v  v  v  v
   0  v  v  v  v  v
   0  0  v  v  v  v
   0  0  0  v  v  v
   0  0  0  0  v  v
   0  0  0  0  0  v
 