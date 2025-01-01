MQL5 RiferimentoMetodi Matriciali e VettorialiMatrix ClassificationIsUpperTriangular
IsUpperTriangular
Check if a square matrix is upper triangular.
bool matrix::IsUpperTriangular();
Return Value
True if square matrix is upper triangular.
Note
Zero matrix of n-by-n size is triangular. Diagonal matrix is triangular. Bidiagonal matrix is triangular.
Check if lower triangular part under the main diagonal contains all zeros.
Upper triangular matrix
