Referência MQL5Métodos matriciais e vetoriaisClassificação de MatrizesIsUpperBidiagonal IsSymmetricIsHermitianIsUpperTriangularIsLowerTriangularIsTrapezoidalIsUpperHessenbergIsLowerHessenbergIsTridiagonalIsUpperBidiagonalIsLowerBidiagonalIsDiagonalIsScalar IsUpperBidiagonal Check if a square matrix is upper bidiagonal. bool matrix::IsUpperBidiagonal(); Return Value True if square matrix is upper bidiagonal. Note Upper bidiagonal matrix contains all zeros under the main diagonal and above the superdiagonal. Diagonal matrix is also bidiagonal. Upper bidiagonal matrix v v 0 0 0 0 0 v v 0 0 0 0 0 v v 0 0 0 0 0 v v 0 0 0 0 0 v v 0 0 0 0 0 v IsTridiagonal IsLowerBidiagonal