MQL5 ReferansıMatris ve Vektör MetotlarıMatrix ClassificationIsUpperBidiagonal
- IsSymmetric
- IsHermitian
- IsUpperTriangular
- IsLowerTriangular
- IsTrapezoidal
- IsUpperHessenberg
- IsLowerHessenberg
- IsTridiagonal
- IsUpperBidiagonal
- IsLowerBidiagonal
- IsDiagonal
- IsScalar
IsUpperBidiagonal
Check if a square matrix is upper bidiagonal.
bool matrix::IsUpperBidiagonal();
Return Value
True if square matrix is upper bidiagonal.
Note
Upper bidiagonal matrix contains all zeros under the main diagonal and above the superdiagonal.
Diagonal matrix is also bidiagonal.
Upper bidiagonal matrix
