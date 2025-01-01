Référence MQL5Méthodes sur les Matrices et les VecteursMatrix ClassificationIsUpperBidiagonal IsSymmetricIsHermitianIsUpperTriangularIsLowerTriangularIsTrapezoidalIsUpperHessenbergIsLowerHessenbergIsTridiagonalIsUpperBidiagonalIsLowerBidiagonalIsDiagonalIsScalar IsUpperBidiagonal Check if a square matrix is upper bidiagonal. bool matrix::IsUpperBidiagonal(); Return Value True if square matrix is upper bidiagonal. Note Upper bidiagonal matrix contains all zeros under the main diagonal and above the superdiagonal. Diagonal matrix is also bidiagonal. Upper bidiagonal matrix v v 0 0 0 0 0 v v 0 0 0 0 0 v v 0 0 0 0 0 v v 0 0 0 0 0 v v 0 0 0 0 0 v IsTridiagonal IsLowerBidiagonal