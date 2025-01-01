Référence MQL5Méthodes sur les Matrices et les VecteursMatrix ClassificationIsTridiagonal IsSymmetricIsHermitianIsUpperTriangularIsLowerTriangularIsTrapezoidalIsUpperHessenbergIsLowerHessenbergIsTridiagonalIsUpperBidiagonalIsLowerBidiagonalIsDiagonalIsScalar IsTridiagonal Check if a square matrix is tridiagonal. bool matrix::IsTridiagonal(); Return Value True if square matrix is tridiagonal. Note Tridiagonal matrix contains all zeros under the subdiagonal and above the superdiagonal. Bidiagonal matrix upper or lower is also tridiagonal. Tridiagonal matrix v v 0 0 0 0 v v v 0 0 0 0 v v v 0 0 0 0 v v v 0 0 0 0 v v v 0 0 0 0 v v IsLowerHessenberg IsUpperBidiagonal