IsTridiagonal
Check if a square matrix is tridiagonal.
bool matrix::IsTridiagonal();
Return Value
True if square matrix is tridiagonal.
Note
Tridiagonal matrix contains all zeros under the subdiagonal and above the superdiagonal.
Bidiagonal matrix upper or lower is also tridiagonal.
Tridiagonal matrix
