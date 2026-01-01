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MQL5参考矩阵和向量方法矩阵分类IsLowerTrapezoidal 

IsLowerTrapezoidal

Check if a rectangular (not square) m-by-n matrix is lower trapezoidal.

bool matrix::IsLowerTrapezoidal();

Return Value

True if matrix is lower trapezoidal.

Note

Zero matrix of m-by-n size is lower trapezoidal.

Check if upper triangular part above the main diagonal contains all zeros.

Lower trapezoidal matrices

 
   v  v  0  0  0  0  0              v  0  0  0  0  0
   v  v  v  0  0  0  0              v  v  0  0  0  0
   v  v  v  v  0  0  0              v  v  v  0  0  0
   v  v  v  v  v  0  0              v  v  v  v  0  0
   v  v  v  v  v  v  0              v  v  v  v  v  0
   v  v  v  v  v  v  v              v  v  v  v  v  v
                                    v  v  v  v  v  v
 