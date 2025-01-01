Posizionamento all'interno di un file

La maggior parte delle funzioni di file sono associate ad operazioni di lettura/scrittura dati. Allo stesso tempo, mediante l' FileSeek() è possibile specificare la posizione di un puntatore di file in una posizione all'interno del file, da cui l'operazione di lettura o scrittura sarà eseguita. L'enumerazione ENUM_FILE_POSITION contiene valide posizioni puntatore, rispetto al quale è possibile specificare lo spostamento in byte per l'operazione successiva.

ENUM_FILE_POSITION

Identificatore Descrizione SEEK_SET Inizio file SEEK_CUR Posizione attuale di un puntatore a file SEEK_END Fine file

Vedi anche

FileIsEnding, FileIsLineEnding