Posizionamento all'interno di un file
La maggior parte delle funzioni di file sono associate ad operazioni di lettura/scrittura dati. Allo stesso tempo, mediante l' FileSeek() è possibile specificare la posizione di un puntatore di file in una posizione all'interno del file, da cui l'operazione di lettura o scrittura sarà eseguita. L'enumerazione ENUM_FILE_POSITION contiene valide posizioni puntatore, rispetto al quale è possibile specificare lo spostamento in byte per l'operazione successiva.
ENUM_FILE_POSITION
|
Identificatore
|
Descrizione
|
SEEK_SET
|
Inizio file
|
SEEK_CUR
|
Posizione attuale di un puntatore a file
|
SEEK_END
|
Fine file
