Sergei Kazachenko
12648
(12)
Описание:

По сравнению с предыдущей версией индикатора (Индикатор Cronex T RSI GF) изменен принцип получения сигналов - выход консолидированной RSI за ВВ построенного на Т3 RSI. В тексте индикатора закомментарен еще один вариант сигнальной гистограммы - пересечение T3 RSI с центральной линией ВВ (кому что больше понравится).


Советы:

Ну тут мне кажется все очевидно, индикатор больше подходит для скальпинга в расширенных границах:

  • Открытие позиции при появлении первого бара гистограммы в соответствующую сторону.
  • Закрытие позиции возможно либо по тралу, либо при обнулении баров гистограммы.

