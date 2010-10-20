Смотри, как бесплатно скачать роботов
Индикатор Cronex T RSI BB Signal - индикатор для MetaTrader 4
Описание:
По сравнению с предыдущей версией индикатора (Индикатор Cronex T RSI GF) изменен принцип получения сигналов - выход консолидированной RSI за ВВ построенного на Т3 RSI. В тексте индикатора закомментарен еще один вариант сигнальной гистограммы - пересечение T3 RSI с центральной линией ВВ (кому что больше понравится).
Советы:
Ну тут мне кажется все очевидно, индикатор больше подходит для скальпинга в расширенных границах:
- Открытие позиции при появлении первого бара гистограммы в соответствующую сторону.
- Закрытие позиции возможно либо по тралу, либо при обнулении баров гистограммы.
